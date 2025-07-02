На полях Сыктывкара пройдет концерт знаменитого волынщика Вилли

Он также более известный как "Вилли".

В столицу Коми прибывает музыкант из Санкт-Петербурга, играющий на волынке, Владимир Молодцов.

Неформальная концертная программа (18+) пройдет как творческий вечер с артистом. Вилли не только представит классические произведения для волынки, но и расскажет интересные сведения об истории этого инструмента, шотландской культуре и национальном одеянии.

Стоит подчеркнуть, что эксперт по средневековой музыке, создатель музыкальных произведений, автор методических пособий, преподаватель Владимир Молодцов родом из Сыктывкара. Каждый год он посещает родной город с нетипичным для северных широт музыкальным инструментом — волынкой.

Мероприятие по традиции пройдет в полях за Динамо в 18:00 3 июля. Организаторы советуют взять с собой репеллент от насекомых и позитивный настрой.

Напомним, на прошедших выходных в Сыктывкаре отгремел 11 республиканский выпускной "Твои облака". В этом году главным хедлайнером выступила "Дэд Блонд".