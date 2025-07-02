В Сыктывкаре обильные ливни смыли готовящуюся к запуску параллельную Краснозатонскому мосту объездную дорогу

"Поскольку разрушения случились по вине подрядчика, расходы на восстановление не будут возмещены. Компании выдано указание об устранении недочетов. Движение по временной дороге перекрыто, строительные работы еще не закончены", – заявили в министерстве.

Стоит напомнить, что в Сыктывкаре 11 июня установлен понтонный мост, альтернатива Краснозатонскому мосту, для организации временного движения транспорта. В текущем году планируется закрытие моста для проведения ремонтных работ на одной из полос. Напомни, ранее сообщалось, что в Сыктывкаре продолжаются работы по очистке водопропускных систем после сильных ливней в микрорайоне Лесозавод. Сотрудники городских служб "Дорожное хозяйство" и "Жилкомсервис" интенсивно прочищают и откачивают воду из ливневых колодцев для восстановления нормального стока дождевой воды.