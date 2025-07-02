В Сыктывкаре обильные ливни смыли готовящуюся к запуску параллельную Краснозатонскому мосту объездную дорогу
- 08:45 2 июля
- Инесса Богатая
Причиной размыва песчаной подушки под временной дорогой стало то, что строительная фирма не успела закончить создание дренажной системы, щебеночного слоя, укладку сборных железобетонных плит и укрепление краев дороги.
Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на региональный Минстрой.
"Поскольку разрушения случились по вине подрядчика, расходы на восстановление не будут возмещены. Компании выдано указание об устранении недочетов. Движение по временной дороге перекрыто, строительные работы еще не закончены", – заявили в министерстве.
Стоит напомнить, что в Сыктывкаре 11 июня установлен понтонный мост, альтернатива Краснозатонскому мосту, для организации временного движения транспорта. В текущем году планируется закрытие моста для проведения ремонтных работ на одной из полос. Напомни, ранее сообщалось, что в Сыктывкаре продолжаются работы по очистке водопропускных систем после сильных ливней в микрорайоне Лесозавод. Сотрудники городских служб "Дорожное хозяйство" и "Жилкомсервис" интенсивно прочищают и откачивают воду из ливневых колодцев для восстановления нормального стока дождевой воды.