В Сыктывкаре мужчина украл у знакомой пенсионерки 140 тысяч рублей

В отделение полиции Сыктывкара обратилась 60-летняя горожанка с сообщением о пропаже 140 тысяч рублей.

Выяснилось, что женщина, получив наследство, купила комнату. Отмечая это событие со старым приятелем, она поведала ему о своих средствах и показала их. После совместного распития алкоголя, на следующий день деньги пропали.

Попытки вернуть украденное самостоятельно не увенчались успехом, и она обратилась к правоохранителям. В результате оперативных действий, сотрудники уголовного розыска задержали 62-летнего ранее судимого мужчину, подозреваемого в краже.

Следствие установило, что, злоупотребив доверием и воспользовавшись сном хозяйки, преступник вытащил из её сумки пакет с деньгами. При обыске у него дома было обнаружено 90 тысяч рублей. По его словам, остаток суммы он истратил на спиртное и еду.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о краже (ч. 2 ст. 158 УК РФ). В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде. Ведется дальнейшее расследование.