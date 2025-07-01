В Сыктывкаре продолжаются работы по очистке водопропускных систем после сильных ливней

В столице Республики Коми за несколько дней выпало рекордное количество осадков, сопоставимое с месячной нормой. Это привело к подтоплению некоторых районов, в том числе части Лесозавода.

В районе Лесозавод ведутся работы по восстановлению водопропускной способности системы ливневой канализации после экстремальных дождей, сообщает администрация города.

Сотрудники городских служб "Дорожное хозяйство" и "Жилкомсервис" интенсивно прочищают и откачивают воду из ливневых колодцев для восстановления нормального стока дождевой воды.

На текущий момент основные усилия направлены на очистку водопропускных каналов и труб от накопившихся отложений и почвы. Для этих целей задействована специализированная техника, включая экскаваторы. Кроме того, организована помощь по откачке воды с частных придомовых территорий.

В частности, в частном секторе в районе улиц Чехова и Дружной специалисты "Дорожного хозяйства" оказали оперативную помощь жителям. Совместными усилиями была очищена водопропускная система от мусора и грязи. В настоящее время на данном участке застоя воды не наблюдается.

Работы в этом районе продолжаются: ведется очистка водопропускной трубы, проходящей под улицей Чехова. Помимо удаления мусора, сотрудники также устраняют избыточную растительность, кустарники и брошенные автомобильные покрышки.

Администрация Сыктывкара держит ситуацию под контролем. Работы по восстановлению водопропускной системы будут продолжены.