Владельцы жилья в Коми забыли забрать около 60 тысяч ценных документов из МФЦ: нужно ли их будет переоформлять
- 14:05 1 июля
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Забывчивые жители Коми подали, но забыли получить обратно свои документы на недвижимость.
И таковых сейчас в регионе около 60 тысяч. Придется ли рассеянным горожанам и сельчанам заново заниматься оформлением бумаг, чтобы оформить на учет квартиру или дом, – выяснил «Про Город».
- В современном бурном ритме жизни в силу разных причин не всегда есть возможность своевременно забрать у нас в офисе документы, которые наши сотрудники подготовили по заявлениям жителей, - отметили нашему изданию в многофункциональном центре «Мои документы». – Речь идет о результатах оказания государственных услуг Росреестра.
А именно: о выписке из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Она подтверждает выполнение всех необходимых учетно-регистрационных действий, чтобы счастливые обладатели «квадратных метров» легитимно владели ими.
Кроме того, заказывая такую услугу, заявители сдают в офисы МФЦ и важные документы по сделкам с недвижимостью в оригиналах, которые должны забрать себе обратно и беречь, как зеницу ока.
- В соответствии с действующим федеральным законодательством документы хранятся в офисах «Мои документы» в течение 45-ти дней с даты государственного кадастрового учета или регистрации права, - пояснили «Про Городу». - После истечения этого срока неполученный заявителем пакет документов передается на хранение в филиал Роскадастра по Республике Коми.
Напомним, оформлять купленное жилье на учет в ЕГРН важно для того, чтобы оплачивать налог на недвижимость, который начисляется раз в год осенью.