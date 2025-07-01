Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Владельцы жилья в Коми забыли забрать около 60 тысяч ценных документов из МФЦ: нужно ли их будет переоформлять

Владельцы жилья в Коми забыли забрать около 60 тысяч ценных документов из МФЦ: нужно ли их будет переоформлятьФото "Про Город Сыктывкар"

Забывчивые жители Коми подали, но забыли получить обратно свои документы на недвижимость.

И таковых сейчас в регионе около 60 тысяч. Придется ли рассеянным горожанам и сельчанам заново заниматься оформлением бумаг, чтобы оформить на учет квартиру или дом, – выяснил «Про Город».

- В современном бурном ритме жизни в силу разных причин не всегда есть возможность своевременно забрать у нас в офисе документы, которые наши сотрудники подготовили по заявлениям жителей, - отметили нашему изданию в многофункциональном центре «Мои документы». – Речь идет о результатах оказания государственных услуг Росреестра.

А именно: о выписке из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Она подтверждает выполнение всех необходимых учетно-регистрационных действий, чтобы счастливые обладатели «квадратных метров» легитимно владели ими. 

Кроме того, заказывая такую услугу, заявители сдают в офисы МФЦ и важные документы по сделкам с недвижимостью в оригиналах, которые должны забрать себе обратно и беречь, как зеницу ока.

- В соответствии с действующим федеральным законодательством документы хранятся в офисах «Мои документы» в течение 45-ти дней с даты государственного кадастрового учета или регистрации права, - пояснили «Про Городу». - После истечения этого срока неполученный заявителем пакет документов передается на хранение в филиал Роскадастра по Республике Коми.

Напомним, оформлять купленное жилье на учет в ЕГРН важно для того, чтобы оплачивать налог на недвижимость, который начисляется раз в год осенью.

Галина СЕРГЕЕВА
 

...

  • 0

Читайте также:

    Популярное

    Последние новости