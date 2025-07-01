В Сыктывкаре пенсионерка отдала мошенникам 325 тысяч рублей после звонка о "замене домофона" и "уголовном деле"

Как сообщает пресс-служба МВД по региону, в результате серии телефонных звонков от лиц, представившихся работниками госорганов и служб безопасности, она потеряла 325 тысяч рублей, вырученных от продажи дачного участка.

По словам женщины, все началось со сообщения в мессенджере от незнакомой особы, назвавшейся сотрудницей управляющей компании и сообщившей о необходимости замены домофона. Под предлогом предоставления временного доступа в подъезд, пенсионерка сообщила злоумышленнице код, полученный в СМС-сообщении.

Вскоре после этого ей позвонил "представитель Роскомнадзора", заявивший о компрометации ее персональных данных, в том числе электронной подписи. Затем к разговору подключился лжесотрудник службы безопасности, сообщивший женщине о подозрении в связях с запрещенной организацией и грозящем ей уголовном преследовании.

Чтобы избежать "обыска" в квартире, аферисты потребовали "задекларировать" все наличные средства, переведя их на "защищенный секретный счет". Убедив потерпевшую в необходимости сохранения конфиденциальности, мошенники потребовали скрыть истинную цель перевода даже от банковских работников, объяснив кассиру, что деньги отправляются больному родственнику.

После осуществления перевода связь с мошенниками прервалась, а обещанный возврат "задекларированных" средств так и не состоялся.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ "Мошенничество", часть 3.