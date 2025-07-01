ЛДПР: «Вернём величие русским — заставим уважать Россию»
- 09:52 1 июля
- Андрей Павлов
Интервью с Яной Вокуевой, депутатом Государственного Совета Республики Коми.
ЛДПР обозначила чёткий идеологический курс: «Вернём величие русским — заставим уважать Россию». Эта формула стала вектором всей политики партии. Какие шаги уже делает ЛДПР — рассказывает депутат Государственного Совета Республики Коми Яна Вокуева.
— Яна Яновна, с чего, по-вашему, начинается возвращение величия русскому народу?
— С восстановления справедливости. Мы в ЛДПР убеждены: если русский человек беден, живёт в неуверенности, вынужден уезжать из родного края — о каком величии может идти речь? ЛДПР борется за то, чтобы быть русским в России означало быть сильным, уважаемым, обеспеченным. Сильная страна — это не лозунги, а уверенные в себе семьи, в каждом городе и селе.
— Демографическая проблема — одна из самых острых. Как ЛДПР предлагает её решать?
— Мы предлагаем стимулировать рост русских семей — за счёт налоговых льгот, повышения пособий, бесплатного питания в школах. Мы против идеи решать демографию мигрантами. Ставка должна быть сделана на русского человека.
— ЛДПР выступает за наведение порядка в миграционной политике. Что конкретно предлагает партия?
— Наши предложения жёсткие, но справедливые: приоритет в трудоустройстве — гражданам России, мигрантам — больше налогов, запрет на завоз семей, экзамены по языку. Это не ксенофобия — это защита национальных интересов. Люди хотят порядка и безопасности — и мы этот запрос слышим.
— Наконец, что означает для ЛДПР лозунг «За русских» — и как это реализуется?
— Это не лозунг, это суть нашей работы. Быть русским — это про дух, а не кровь. Это про ответственность, верность, труд и любовь к Родине. ЛДПР — партия, которая говорит вслух то, о чём другие молчат. Мы идём к русской мечте — жить, работать и побеждать в великой стране. И зовём за собой.