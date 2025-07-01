ЛДПР: «Вернём величие русским — заставим уважать Россию»

— Наконец, что означает для ЛДПР лозунг «За русских» — и как это реализуется?

— Это не лозунг, это суть нашей работы. Быть русским — это про дух, а не кровь. Это про ответственность, верность, труд и любовь к Родине. ЛДПР — партия, которая говорит вслух то, о чём другие молчат. Мы идём к русской мечте — жить, работать и побеждать в великой стране. И зовём за собой.