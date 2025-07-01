В Сыктывкаре КамАЗ сбил женщину на пешеходном переходе

Двадцатитрехлетний водитель, управляя грузовым автомобилем КамАЗ, ехал по улице Дырносской от объездной дороги в сторону улицы Панева. Возле дома №141 А большегруз совершил наезд на пешехода, пересекавшего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо относительно движения автомобиля.

В результате дорожно-транспортного происшествия шестидесятитрехлетняя женщина получила травму головы, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки, а также гематомы на голове. Пострадавшую доставили в больницу.

ГИБДД призывает водителей транспортных средств к строгому соблюдению правил дорожного движения и напоминает о необходимости проявлять повышенное внимание и осторожность на дороге. Водителям следует учитывать текущие дорожные условия и совершать любые действия на дороге, только убедившись в их полной безопасности для всех участников дорожного движения. При приближении к пешеходным переходам и территориям дворов, где возможно нахождение людей, водителям рекомендуется снижать скорость.