Управляющие компании в Коми узнали новые требования по подготовке домов к зиме

Служба Республики Коми стройжилтехнадзора провела республиканский семинар-совещание по управлению многоквартирными домами.

О новых требованиях по подготовке многоэтажек к отопительному сезону свежую информацию получили руководители управляющих организаций разных городов и районов.

Руководитель Службы Ольга Микушева пояснила перед начало мероприятия «Про Городу», что учеба полезна директорам компаний, чтобы они не допускали нарушений, ведь с них в конце лета, перед запуском отопительного сезона, будет строгий спрос с разных органов надзора. Кроме того, тема на личном контроле врио Главы региона Ростислава Гольдштейна.

- Качественная подготовка к зиме для нашей северной республики – это вопрос безопасности и комфорта жителей, - подчеркнула собеседница издания. - Особое внимание на семинаре мы уделилиновым, более жестким требованиям к подготовке к осенне-зимнему периоду. Они действуют впо всей стране с марта этого года.

В частности, установлен перечень лиц, ответственных за подготовку многоквартирных домов. В зависимости от способа управления такими лицами являются управляющие организации и ТСЖ. В домах с непосредственным способом управления ответственным лицом считается обслуживающая организация или председатель совета дома. Ответственность за подготовку к зиме домов без управления несут администрации городов и районов.