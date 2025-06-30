Управляющие компании в Коми узнали новые требования по подготовке домов к зиме
- 17:45 30 июня
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Служба Республики Коми стройжилтехнадзора провела республиканский семинар-совещание по управлению многоквартирными домами.
О новых требованиях по подготовке многоэтажек к отопительному сезону свежую информацию получили руководители управляющих организаций разных городов и районов.
Руководитель Службы Ольга Микушева пояснила перед начало мероприятия «Про Городу», что учеба полезна директорам компаний, чтобы они не допускали нарушений, ведь с них в конце лета, перед запуском отопительного сезона, будет строгий спрос с разных органов надзора. Кроме того, тема на личном контроле врио Главы региона Ростислава Гольдштейна.
- Качественная подготовка к зиме для нашей северной республики – это вопрос безопасности и комфорта жителей, - подчеркнула собеседница издания. - Особое внимание на семинаре мы уделилиновым, более жестким требованиям к подготовке к осенне-зимнему периоду. Они действуют впо всей стране с марта этого года.
В частности, установлен перечень лиц, ответственных за подготовку многоквартирных домов. В зависимости от способа управления такими лицами являются управляющие организации и ТСЖ. В домах с непосредственным способом управления ответственным лицом считается обслуживающая организация или председатель совета дома. Ответственность за подготовку к зиме домов без управления несут администрации городов и районов.
- Также теперь конкретизирован перечень мероприятий, которые должны быть выполнены в ходе подготовки дома к зиме. И указано, какие документы и в какие сроки должны быть представлены в муниципальную комиссию для оценки уровня готовности жилфонда к осенне-зимнему периоду, - уточнила Ольга Михайловна. - Если дому присвоят уровень «не готов», то ответственные за его подготовку могут быть привлечены к административной ответственности.
На семинаре обсудили и вопросы содержания подъездов и дворов в разное время года. Представители управляющих компаний также узнали о требованиях к организации пожарной безопасности в домах и порядок взаимодействия с операторами связи.
- В ближайшее время аналогичный семинар мы проведем и для председателей ТСЖ, поскольку треть домов в Коми выбрала этот способ управления, - резюмировала Ольга Микушева.
Галина СЕРГЕЕВА