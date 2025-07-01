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В сыктывкарской "Орбите" озеленяют скейт-парк

В сыктывкарской "Орбите" озеленяют скейт-парк Фото мэрии

В процессе улучшения данной общественной территории произведут посадку 315 кустарниковых растений, 15 деревьев липы, десяти кленов вида остролистный и три ивы с шарообразной кроной.

Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Ожидается, что весь комплекс работ по высадке растений будет завершён в течение текущего дня. Скейт-парк в Орбите входит в пятёрку городских зон, где запланировано проведение озеленительных мероприятий в 2025 году.

"Новые зелёные насаждения и тенистые деревья сделают времяпрепровождение в скейт-парке для горожан ещё более уютным и привлекательным. Озеленение является значимой составляющей городского благоустройства, поскольку деревья и кустарники способствуют очищению атмосферы, уменьшают звуковое загрязнение, создают прохладу в знойную погоду и просто доставляют эстетическое удовольствие", – отметила руководитель отдела экологии и озеленения, курирующего содержание общественных пространств Управления ЖКХ администрации муниципального образования городского округа "Сыктывкар" Елена Ефремова.

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