В сыктывкарской "Орбите" озеленяют скейт-парк

В процессе улучшения данной общественной территории произведут посадку 315 кустарниковых растений, 15 деревьев липы, десяти кленов вида остролистный и три ивы с шарообразной кроной.

Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Ожидается, что весь комплекс работ по высадке растений будет завершён в течение текущего дня. Скейт-парк в Орбите входит в пятёрку городских зон, где запланировано проведение озеленительных мероприятий в 2025 году.