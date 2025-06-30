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В Сыктывкаре на учениях сотрудникам МЧС пришлось спасать росгвардейцев

В Сыктывкаре на учениях сотрудникам МЧС пришлось спасать росгвардейцевФото Управления Росгвардии по Коми

В рамках подготовки к сезону повышенной пожарной опасности в Управлении Росгвардии провели пожарно-строевые занятия с практической отработкой всех необходимых действий в случае возникновения возгорания.

Об информирует пресс-служба организации. В тренировке приняли участие работники различных отделов регионального МЧС.

Согласно сценарию учений, в административном корпусе территориального управления Росгвардии возник пожар, охвативший большую часть кабинетов. Привлеченные к учениям сотрудники отработали алгоритмы эвакуации при пожаре, а также методы и способы использования первичных средств пожаротушения для локализации возгорания внутри административного здания.

В процессе учений пожарные провели эвакуацию персонала, оказавшегося в изоляции в служебных помещениях. Операция по спасению была осуществлена с применением газодымозащитных подразделений.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за сильных ливней в столице Республики Коми спасателям пришлось эвакуировать пассажиров из автобуса.

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