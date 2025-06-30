В Сыктывкаре на учениях сотрудникам МЧС пришлось спасать росгвардейцев
- 01:00 1 июля
- Инесса Богатая
В рамках подготовки к сезону повышенной пожарной опасности в Управлении Росгвардии провели пожарно-строевые занятия с практической отработкой всех необходимых действий в случае возникновения возгорания.
Об информирует пресс-служба организации. В тренировке приняли участие работники различных отделов регионального МЧС.
Согласно сценарию учений, в административном корпусе территориального управления Росгвардии возник пожар, охвативший большую часть кабинетов. Привлеченные к учениям сотрудники отработали алгоритмы эвакуации при пожаре, а также методы и способы использования первичных средств пожаротушения для локализации возгорания внутри административного здания.
В процессе учений пожарные провели эвакуацию персонала, оказавшегося в изоляции в служебных помещениях. Операция по спасению была осуществлена с применением газодымозащитных подразделений.
Напомним, ранее сообщалось, что из-за сильных ливней в столице Республики Коми спасателям пришлось эвакуировать пассажиров из автобуса.