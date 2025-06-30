В Сыктывкаре спасателям пришлось эвакуировать пассажиров автобуса и пациента "скорой" после ливня

Согласно данным "Комиинформ" , в оперативно-дежурную службу спасательного отряда поступило сообщение о необходимости срочной госпитализации человека, проживающего в жилом доме, подвергшемся затоплению, расположенном по адресу: улица Савина, дом 47. Оперативная группа спасателей незамедлительно прибыла на место происшествия и осуществила эвакуацию пострадавшего мужчины, доставив его к бригаде скорой медицинской помощи для оказания квалифицированной помощи. Необходимо отметить, что в микрорайоне Лесозавод, находящемся в Сыктывкаре, из-за обильных осадков произошло подтопление 22 придомовых территорий, что создало серьезные проблемы для местных жителей.

В этот же день спасателям поступил вызов с просьбой об эвакуации пассажиров из общественного транспорта, а именно автобуса, который оказался обездвиженным в результате затопления на улице Колхозная, в районе дома номер 2. Помимо этого, на улице Орджоникидзе, вблизи дома номер 72, зафиксировано падение крупного дерева, которое частично перекрыло вход в подъезд жилого дома. Сотрудники "СПАС-КОМИ" оперативно прибыли на место происшествия и произвели распил упавшего дерева, обеспечив безопасный доступ жильцов в свои квартиры.

Днем ранее, сотрудники спасательного отряда дважды выезжали по вызовам, связанным с необходимостью вскрытия входных дверей в квартирах. В одном из случаев, в квартире, расположенной на улице Старовского, была обнаружена пожилой мужчина, 78 лет, нуждающийся в неотложной госпитализации. Спасатели оказали ему первую помощь и передали прибывшей бригаде скорой помощи.

В еще одном инциденте, 80-летней жительнице города потребовалась экстренная помощь спасателей. Оперативная группа выехала по адресу: улица Пушкина, где в квартире проживала женщина, которая длительное время не отвечала на телефонные звонки. После вскрытия двери, сотрудники спасательного отряда обнаружили женщину в беспомощном состоянии и оперативно доставили ее в кардиологический центр для оказания необходимой медицинской помощи.