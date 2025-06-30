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Прокуратура защитила пенсионерку из Сыктывкара от телефонных мошенников и вернула 1,9 миллиона

Прокуратура защитила пенсионерку из Сыктывкара от телефонных мошенников и вернула 1,9 миллионаФото из архива

Сотрудники надзорного ведомства встали на защиту интересов пожилой женщины, ставшей жертвой телефонных аферистов.

Она потеряла 1, 9 миллиона рублей. Об этом сообщили в республиканском надзорном органе, раскрывая детали инцидента.

Прокуратура Сыктывкара рассмотрела обращение 86-летней местной жительницы.

Выяснилось, что летом 2024 года пенсионерка попала в сети телефонных мошенников, лишившись накопленных средств и имущества на общую сумму 1, 9 миллиона рублей. Злоумышленник, выдававший себя за представителя правоохранительных органов, обманным путем уговорил женщину продать её квартиру и перевести все сбережения на "защищенный счет".

В ходе следствия по уголовному делу было установлено, что деньги были отправлены на банковский счет, принадлежащий жителю Краснодарского края.

Прокуратура направила иск в Октябрьский районный суд города Новороссийска Краснодарского края, требуя взыскать с дроппера в пользу пострадавшей пожилой женщины неосновательное обогащение в размере 1,9 миллиона рублей.

Суд удовлетворил заявленные требования. После того как решение вступит в силу, прокуратура будет следить за его фактическим исполнением.

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