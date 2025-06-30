Сыктывкар утонул в дождях: выпала трехмесячная норма осадков
- 16:30 30 июня
- Инесса Богатая
На прошедших выходных обильные осадки наблюдались на всей территории республики.
Однако наиболее интенсивные дожди прошли именно в столице. Об этом сообщила глава отдела гидрометеорологического обеспечения ЦГМС региона Ольга Козак в интервью "Комиинформу".
Ядро циклона находилось непосредственно над Сыктывкаром, что обусловило продолжительные ливни, временами переходившие в интенсивные. За выходные выпало 80 мм осадков, превысив месячную норму в 71 мм. По предварительным данным, июнь 2025 года может стать самым влажным за всю историю наблюдений. Он превзошел июнь 1994 года, когда за месяц было зарегистрировано 150 мм осадков.
"Уже сейчас можно констатировать, что июнь стал самым дождливым, количество осадков достигло примерно трех месячных норм (197 мм на утро сегодняшнего дня)", – резюмировала О. Козак.
Следует отметить, что наибольшее скопление воды наблюдалось на улицах Школьной, Кирова, Димитрова, Коммунистической и Колхозной. Для устранения последствий непогоды были задействованы спасатели МКУ ПАСС Сыктывкара, а также Сыктывкарский аварийно-спасательный отряд "СПАС-Коми" Комитета ГО и ЧС.