Сыктывкар утонул в дождях: выпала трехмесячная норма осадков

На прошедших выходных обильные осадки наблюдались на всей территории республики.

Однако наиболее интенсивные дожди прошли именно в столице. Об этом сообщила глава отдела гидрометеорологического обеспечения ЦГМС региона Ольга Козак в интервью "Комиинформу".

Ядро циклона находилось непосредственно над Сыктывкаром, что обусловило продолжительные ливни, временами переходившие в интенсивные. За выходные выпало 80 мм осадков, превысив месячную норму в 71 мм. По предварительным данным, июнь 2025 года может стать самым влажным за всю историю наблюдений. Он превзошел июнь 1994 года, когда за месяц было зарегистрировано 150 мм осадков.