В Коми подвели итоги социального проекта «Быть мамой», который создан для помощи семьям с детьми с особенностями развития
- 14:05 30 июня
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Коми региональная общественная организация специалистов системы интеграции «Интегративный мир» претворяла этот проект в жизнь при поддержке гранта Главы Республики Коми с 1 августа 2024 года.
Все это время оказывая поддержку семьям, воспитывающим детей с особенностями развития.
- Суть проекта «Быть мамой: психологическая гармонизация особой семьи с помощью медиатерапии» заключалась в использовании медиатерапии, - рассказала «Про Городу» руководитель проекта Анастасия Рочева. – Традиционный формат может быть труднодоступен, поэтому мы сделали ставку на создание видео-, аудио- и печатного контента с эмоциональной поддержкой и практическими ответами на сложные вопросы родителей.
Проведена 21 индивидуальная психологическая консультация для семей. Создан десяток вдохновляющих видеосюжетов и столько же глубоких статей на реальных историях 20 семей-участниц. Разработано три практических видео-гайда по сенсорике, логопедии и психологии. Причем они адаптированы для использования в домашних условиях.
- Весь созданный медиаконтент постепенно публикуем в соцсетях проекта, чтобы он стал долгосрочным ресурсом поддержки родителей, - пояснила собеседница издания. - Подготовленные нами практические гайды превращают сложные профессиональные знания в понятные алгоритмы действий. А интервью и статьи выступают «зеркалом», в котором семьи узнают свои переживания. Наши герои делятся личными историями, трудностями и нешаблонными решениями. Это снижает ощущение одиночества, которое часто испытывают такие семьи.
Важная составляющей проекта – формирование в обществе положительного представления о детях с особенностями развития. Каждый просмотр видео, каждая прочитанная статья - шаг к миру, где вместо предвзятости царит понимание.
Торжественный финал проекта был стилизован под церемонию «Оскар». Встреча выпускников первого набора «Быть мамой» прошла в детском центре «Лекотека» (ЖК «Аура»). В теплой атмосфере чествовали героев проекта.
- Проект «Быть мамой» завершен, но работа продолжается, - добавила «Про Городу» его руководитель. - «Интегративный мир» планирует дальнейшую реализацию инициатив в этом направлении.
Следить за новостями и доступными материалами проекта можно в официальных группах во «ВКонтакте»: «Медиатерапия «Быть мамой» и «Интегративный мир».