В Коми подвели итоги социального проекта «Быть мамой», который создан для помощи семьям с детьми с особенностями развития

Коми региональная общественная организация специалистов системы интеграции «Интегративный мир» претворяла этот проект в жизнь при поддержке гранта Главы Республики Коми с 1 августа 2024 года.

Все это время оказывая поддержку семьям, воспитывающим детей с особенностями развития.

- Суть проекта «Быть мамой: психологическая гармонизация особой семьи с помощью медиатерапии» заключалась в использовании медиатерапии, - рассказала «Про Городу» руководитель проекта Анастасия Рочева. – Традиционный формат может быть труднодоступен, поэтому мы сделали ставку на создание видео-, аудио- и печатного контента с эмоциональной поддержкой и практическими ответами на сложные вопросы родителей.

Проведена 21 индивидуальная психологическая консультация для семей. Создан десяток вдохновляющих видеосюжетов и столько же глубоких статей на реальных историях 20 семей-участниц. Разработано три практических видео-гайда по сенсорике, логопедии и психологии. Причем они адаптированы для использования в домашних условиях.