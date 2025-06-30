ЛДПР предложила ввести уголовную ответственность за повторную продажу энергетиков детям
- 10:06 30 июня
- Андрей Павлов
Фракция ЛДПР во главе с Председателем партии Леонидом Слуцким внесла в Государственную Думу законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за повторную продажу энергетических напитков несовершеннолетним.
Проект предполагает штраф от 50 до 80 тысяч рублей, либо в размере дохода осуждённого за период от 3 до 6 месяцев. Также возможны исправительные работы сроком до одного года с запретом на профессиональную деятельность сроком до трёх лет.
Законопроект был внесён в Госдуму 30 июня 2025 года.
— Сейчас на государственном уровне есть полное понимание серьёзной опасности, которую представляют энергетические напитки, особенно для несовершеннолетних. Уже вступил в силу закон, предусматривающий за продажу этой гадости детям ощутимые штрафы.
Однако в документе предусмотрена только административная ответственность и вообще никак не регулируются случаи повторной продажи несовершеннолетним этого смертельно опасного зелья.
Чтобы раз и навсегда отбить у торговцев желание нажиться за счёт здоровья русских детей и подростков, ЛДПР предлагает внести поправки, которые приравняют повторную продажу энергетиков к повторной продаже алкогольной и табачной продукции. Необходимо предусмотреть для самых неисправимых «отравителей» уголовное наказание, — заявил Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.
Напомним, с 1 марта 2025 года в России вступил в силу федеральный закон, полностью запрещающий продажу энергетиков детям. Однако в нём прописана лишь административная ответственность, что, по мнению депутатов ЛДПР, недостаточно эффективно сдерживает нарушителей.
— Мы сталкиваемся с ситуациями, когда продавцы осознанно идут на повторные нарушения, рассчитывая просто «откупиться» штрафом. Это недопустимо. Энергетики разрушают здоровье детей, вызывают нарушения сна, истощение, сбои в работе сердца. У нас, в регионах, эта проблема особенно остра: в небольших магазинах часто игнорируют запреты.
ЛДПР выступает категорически против — мы требуем защиты наших детей, и если нужны жёсткие меры — мы готовы их принимать. Здоровье нации начинается с защиты самых уязвимых, — подчеркнула Галина Нагаева, первый заместитель координатора Коми регионального отделения ЛДПР.