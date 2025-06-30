ЛДПР предложила ввести уголовную ответственность за повторную продажу энергетиков детям

Фракция ЛДПР во главе с Председателем партии Леонидом Слуцким внесла в Государственную Думу законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за повторную продажу энергетических напитков несовершеннолетним.

Проект предполагает штраф от 50 до 80 тысяч рублей, либо в размере дохода осуждённого за период от 3 до 6 месяцев. Также возможны исправительные работы сроком до одного года с запретом на профессиональную деятельность сроком до трёх лет.

Законопроект был внесён в Госдуму 30 июня 2025 года.

— Сейчас на государственном уровне есть полное понимание серьёзной опасности, которую представляют энергетические напитки, особенно для несовершеннолетних. Уже вступил в силу закон, предусматривающий за продажу этой гадости детям ощутимые штрафы. Однако в документе предусмотрена только административная ответственность и вообще никак не регулируются случаи повторной продажи несовершеннолетним этого смертельно опасного зелья. Чтобы раз и навсегда отбить у торговцев желание нажиться за счёт здоровья русских детей и подростков, ЛДПР предлагает внести поправки, которые приравняют повторную продажу энергетиков к повторной продаже алкогольной и табачной продукции. Необходимо предусмотреть для самых неисправимых «отравителей» уголовное наказание, — заявил Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

Напомним, с 1 марта 2025 года в России вступил в силу федеральный закон, полностью запрещающий продажу энергетиков детям. Однако в нём прописана лишь административная ответственность, что, по мнению депутатов ЛДПР, недостаточно эффективно сдерживает нарушителей.