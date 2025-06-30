Коми региональное отделение ЛДПР выдвинуло кандидатов на выборах в представительные органы местного самоуправления
- 10:03 30 июня
- Андрей Павлов
28 июня 2025 года в Сыктывкаре состоялась внеочередная конференция Коми регионального отделения ЛДПР, на которой было принято решение о выдвижении кандидатов от партии на выборах в представительные органы местного самоуправления Республики Коми.
В ходе конференции были утверждены списки кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных районов и городских поселений.
— Каждый наш кандидат — это человек с гражданской позицией и желанием менять жизнь к лучшему. Среди них нет случайных людей. В списке ЛДПР — действующие депутаты, активисты, те, кто знает, чем живёт территория, и кому не всё равно. Все они по-настоящему заинтересованы в решении проблем своих земляков и готовы работать, — подчеркнула Галина Нагаева, первый заместитель координатора Коми регионального отделения ЛДПР.
Выборы в органы местного самоуправления в Республике Коми состоятся 12, 13 и 14 сентября 2025 года. Кроме того, в регионе будет применяться дистанционное электронное голосование, которое позволит всем избирателям изъявить свою волю удобным способом.