Коми региональное отделение ЛДПР выдвинуло кандидатов на выборах в представительные органы местного самоуправления

28 июня 2025 года в Сыктывкаре состоялась внеочередная конференция Коми регионального отделения ЛДПР, на которой было принято решение о выдвижении кандидатов от партии на выборах в представительные органы местного самоуправления Республики Коми.

В ходе конференции были утверждены списки кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных районов и городских поселений.