В Коми козы уничтожили труд Союза женщин

В Троицко-Печорске возникли разногласия между активистами и владельцами домашнего скота.

Как сообщает "Комиинформ" со ссылкой на издание "Заря Припечорья", причиной конфликта стали цветы, которые уничтожили козы на общественных клумбах.

В последние годы Троицко-Печорск обзавелся благоустроенными территориями для отдыха. Местный Союз женщин, стремясь украсить бетонные вазоны, специально выращивает цветочную рассаду к началу летнего сезона, пишет газета.

"Мы всегда сажаем цветы с любовью и энтузиазмом, надеясь, что эти места станут украшением для жителей и будут радовать глаз, – рассказывает Галина Худинец, глава Союза женщин Троицко-Печорского района. – Однако, к сожалению, ситуация повторяется из года в год. Едва успеваем высадить рассаду, как козы ее съедают. И этот год не стал исключением. Мы чувствуем бессилие и вновь обращаемся к сознательности владельцев коз, просим привязывать своих животных. Просим вас, уважайте чужой труд!"