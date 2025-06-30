Под Сыктывкаром столкнулись Daewoo и "Лада": пострадал ребенок

Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на ГИБДД по региону.

В окрестностях столицы Коми произошло дорожное столкновение между Daewoo и "Ладой Грантой".

Инцидент произошел 29 июня в 20:10. 53-летняя автоледи, находясь за рулем Daewoo Matiz, совершала выезд с центральной аллеи Максаковских дач на трассу Краснозатонский — Нювчим — Яснэг. Не предоставив приоритет, водитель иномарки спровоцировала столкновение с автомобилем "Лада Гранта", двигавшимся по главной дороге.

В результате аварии, пятилетний ребенок, находившийся в "Ладе", получил травму брюшной полости. Его доставили в больницу. Избежать более серьезных травм помогло использование детского автокресла.

У 53-летнего пассажира Daewoo врачи выявили черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб груди. В госпитализации не нуждался. Во время столкновения был пристегнут ремнем безопасности.

ГИБДД напоминает водителям о необходимости строгого соблюдения ПДД. Управляющим транспортными средствами следует принимать во внимание обстановку на дороге и совершать любые маневры, только убедившись в их полной безопасности для всех участников движения.