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Сыктывкар борется с последствиями ночного ливня: улицы затоплены, кровли текут

Сыктывкар борется с последствиями ночного ливня: улицы затоплены, кровли текутФото из архива Pro Города

Минувшая ночь принесла в столицу Коми обильные осадки, оставив после себя затопленные улицы и протекающие крыши. Городские службы в оперативном режиме ликвидируют последствия ливня.

Наиболее пострадавшими оказались улицы Школьная, Кирова, Димитрова, Коммунистическая и Колхозная, где скопилось наибольшее количество воды. Бригады коммунальных служб с ночи и раннего утра трудятся над устранением засоров ливневой канализации, очищая их от мусора, веток и других загрязнений.

Поступили сообщения о течах кровли в ряде домов, причем некоторые из них находятся в процессе капитального ремонта. Соответствующие организации занимаются решением проблем с жилым фондом.

"В течение дня дорожные службы будут проводить объезд улиц и по необходимости приводить их в порядок", - сообщил руководитель администрации Сыктывкара Владимир Голдин в своих социальных сетях.

Городские власти призывают жителей быть осторожными и сообщать о любых проблемах, связанных с последствиями ливня, в диспетчерские службы.

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