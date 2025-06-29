Сыктывкар борется с последствиями ночного ливня: улицы затоплены, кровли текут

Фото из архива Pro Города

Минувшая ночь принесла в столицу Коми обильные осадки, оставив после себя затопленные улицы и протекающие крыши. Городские службы в оперативном режиме ликвидируют последствия ливня. Наиболее пострадавшими оказались улицы Школьная, Кирова, Димитрова, Коммунистическая и Колхозная, где скопилось наибольшее количество воды. Бригады коммунальных служб с ночи и раннего утра трудятся над устранением засоров ливневой канализации, очищая их от мусора, веток и других загрязнений.

Поступили сообщения о течах кровли в ряде домов, причем некоторые из них находятся в процессе капитального ремонта. Соответствующие организации занимаются решением проблем с жилым фондом.

"В течение дня дорожные службы будут проводить объезд улиц и по необходимости приводить их в порядок", - сообщил руководитель администрации Сыктывкара Владимир Голдин в своих социальных сетях.