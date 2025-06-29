Сыктывкар борется с последствиями ночного ливня: улицы затоплены, кровли текут
- 18:30 29 июня
- Анастасия Амелькина
Минувшая ночь принесла в столицу Коми обильные осадки, оставив после себя затопленные улицы и протекающие крыши. Городские службы в оперативном режиме ликвидируют последствия ливня.
Наиболее пострадавшими оказались улицы Школьная, Кирова, Димитрова, Коммунистическая и Колхозная, где скопилось наибольшее количество воды. Бригады коммунальных служб с ночи и раннего утра трудятся над устранением засоров ливневой канализации, очищая их от мусора, веток и других загрязнений.
Поступили сообщения о течах кровли в ряде домов, причем некоторые из них находятся в процессе капитального ремонта. Соответствующие организации занимаются решением проблем с жилым фондом.
"В течение дня дорожные службы будут проводить объезд улиц и по необходимости приводить их в порядок", - сообщил руководитель администрации Сыктывкара Владимир Голдин в своих социальных сетях.
Городские власти призывают жителей быть осторожными и сообщать о любых проблемах, связанных с последствиями ливня, в диспетчерские службы.