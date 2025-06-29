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В Сыктывкаре ребенок пострадал в тройном ДТП

В Сыктывкаре ребенок пострадал в тройном ДТП

На Октябрьском проспекте в Сыктывкаре произошла серьезная авария с участием трех автомобилей, в которой пострадала маленькая девочка. ДТП случилось 28 июня около 11 часов утра.

По информации Госавтоинспекции Коми, виновником происшествия стал водитель автомобиля Hyundai ix35 1971 года рождения. Он врезался в стоявший на дороге Datsun mi-DO, которым управляла женщина 1989 года рождения. Она остановилась и вышла из машины. Следом за Hyundai двигался Kia Spectra, водитель которого не успел затормозить и врезался в впереди идущий автомобиль.

В результате аварии пострадала девочка 2020 года рождения, находившаяся в Datsun. У ребенка предварительно диагностировали черепно-мозговую травму и ушиб. К сожалению, пострадавшая ехала в машине не в детском кресле, хотя и была пристегнута ремнем безопасности. За это водитель «Датсун» будет привлечен к ответственности.

По предварительным данным, водитель Hyundai имеет большой стаж с 2006 года. Обстоятельства аварии выясняются.

Госавтоинспекция напоминает о важности соблюдения правил дорожного движения, особенно при перевозке детей. Использование детских удерживающих устройств обязательно для безопасности маленьких пассажиров!

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