В Сыктывкаре ребенок пострадал в тройном ДТП

На Октябрьском проспекте в Сыктывкаре произошла серьезная авария с участием трех автомобилей, в которой пострадала маленькая девочка. ДТП случилось 28 июня около 11 часов утра.

По информации Госавтоинспекции Коми, виновником происшествия стал водитель автомобиля Hyundai ix35 1971 года рождения. Он врезался в стоявший на дороге Datsun mi-DO, которым управляла женщина 1989 года рождения. Она остановилась и вышла из машины. Следом за Hyundai двигался Kia Spectra, водитель которого не успел затормозить и врезался в впереди идущий автомобиль.