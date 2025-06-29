В Сыктывкаре столкновение иномарки и такси привело к травмам

В Сыктывкаре на перекрестке улиц Куратова и Первомайской произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека.

В ночь на 28 июня, около половины первого ночи, "Мерседес-Бенц", управляемый мужчиной 1995 года рождения, при повороте налево, как сообщает Госавтоинспекция Коми, не уступил дорогу двигавшемуся навстречу "Фольксвагену Поло". Второй автомобиль находился на заказе в службе такси.