В Сыктывкаре столкновение иномарки и такси привело к травмам
- 12:45 29 июня
- Анастасия Амелькина
В Сыктывкаре на перекрестке улиц Куратова и Первомайской произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека.
В ночь на 28 июня, около половины первого ночи, "Мерседес-Бенц", управляемый мужчиной 1995 года рождения, при повороте налево, как сообщает Госавтоинспекция Коми, не уступил дорогу двигавшемуся навстречу "Фольксвагену Поло". Второй автомобиль находился на заказе в службе такси.
Итог случившегося: два пострадавших, находившихся в Mercedes. Пассажир такси, мужчина 1980 года рождения, получил черепно-мозговую травму, сотрясение и ушиб шеи. Водитель "Фольксвагена", мужчина 1986 года рождения, также травмирован – у него диагностированы аналогичные травмы головы и шеи. После оказания первой помощи оба пострадавших были отпущены домой, госпитализация не потребовалась.
Виновник аварии, водитель "Мерседеса", имеет стаж с 2014 года. Причины и обстоятельства произошедшего в настоящий момент выясняются сотрудниками ГИБДД.