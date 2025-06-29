Сыктывкар готовится к восстановлению улицы Тентюковской: выделено 34 миллиона рублей
- 11:45 29 июня
- Анастасия Амелькина
В столице Коми объявлен аукцион на поиск подрядчика для проведения восстановительных работ на улице Тентюковской. На участке от улицы Кутузова до Петрозаводской планируется обновить проезжую часть.
Начальная цена контракта составляет 34 миллиона рублей. Согласно информации, размещенной на сайте «Госзакупок», заявки принимаются до 7 июля. Ремонт станет первым этапом масштабной реконструкции улицы, включающей также замену дорожного покрытия, тротуаров, системы освещения и водоотведения. Об этом пишет БНК.
Ранее запланированные работы были отложены из-за недобросовестного подрядчика, с которым был расторгнут договор на проектирование. Власти города подчеркивают, что поддерживающий ремонт необходим до проведения капитального ремонта, проект которого будет учитывать современные требования к инфраструктуре.
Завершение строительно-монтажных работ намечено на май 2026 года, а сдача всей документации — в период с 1 по 15 июня 2026 года. Последующие этапы ремонта охватят участки улицы Тентюковской до улицы Ветеранов и Октябрьского проспекта.
Реконструкция улицы Тентюковской имеет важное значение для улучшения транспортной доступности города и создания новых автомобильных маршрутов, соединяющих Октябрьский проспект с другими ключевыми улицами.