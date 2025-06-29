Сыктывкар готовится к восстановлению улицы Тентюковской: выделено 34 миллиона рублей

В столице Коми объявлен аукцион на поиск подрядчика для проведения восстановительных работ на улице Тентюковской. На участке от улицы Кутузова до Петрозаводской планируется обновить проезжую часть.

Начальная цена контракта составляет 34 миллиона рублей. Согласно информации, размещенной на сайте «Госзакупок», заявки принимаются до 7 июля. Ремонт станет первым этапом масштабной реконструкции улицы, включающей также замену дорожного покрытия, тротуаров, системы освещения и водоотведения. Об этом пишет БНК.