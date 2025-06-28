Под дождём, но с мечтами: в Сыктывкаре прошло торжественное шествие выпускников

28 июня проходит республиканский выпускной “Твои Облака”. Одно из главных мероприятий фестиваля – шествие выпускников.

Сегодня в Сыктывкаре погода не радует горожан – несмотря на тепло, периодически льет дождь. Однако это не помешало студентам Коми принять участие в торжественном шествии.

В четыре часа вечера на Стефановской площади с двух сторон выстроились колонны выпускников ведущих вузов региона, а также средних профессиональных образовательных учреждений города.

Первым шел Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина. В самом начале вместе с выпускниками, держа баннер с логотипом вуза, была ректор Ольга Сотникова.

Участники шествия несли флаги и баннеры, представляя свое образовательное учреждение.

Журналист “Про Города Сыктывкар” пообщался с несколькими выпускниками и узнал, куда дальше они планируют идти.

“Дальше нужна магистратура. Она обязательна. Сейчас у меня только бакалавриат. С ним больших высот в карьере не достигнешь. Поступать планирую уже в этом году. Очень хочется уехать в Киров, работу уже там нашел, с учебой будет удобно совмещать”, – поделился планами студент СГУ Михаил.