Под дождём, но с мечтами: в Сыктывкаре прошло торжественное шествие выпускников
- 18:21 28 июня
- Инесса Богатая
28 июня проходит республиканский выпускной “Твои Облака”. Одно из главных мероприятий фестиваля – шествие выпускников.
Сегодня в Сыктывкаре погода не радует горожан – несмотря на тепло, периодически льет дождь. Однако это не помешало студентам Коми принять участие в торжественном шествии.
В четыре часа вечера на Стефановской площади с двух сторон выстроились колонны выпускников ведущих вузов региона, а также средних профессиональных образовательных учреждений города.
Первым шел Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина. В самом начале вместе с выпускниками, держа баннер с логотипом вуза, была ректор Ольга Сотникова.
Участники шествия несли флаги и баннеры, представляя свое образовательное учреждение.
Журналист “Про Города Сыктывкар” пообщался с несколькими выпускниками и узнал, куда дальше они планируют идти.
“Дальше нужна магистратура. Она обязательна. Сейчас у меня только бакалавриат. С ним больших высот в карьере не достигнешь. Поступать планирую уже в этом году. Очень хочется уехать в Киров, работу уже там нашел, с учебой будет удобно совмещать”, – поделился планами студент СГУ Михаил.
“Я сразу начну работать учителем. Идти получать магистратуру пока не планирую. Может быть, когда-то созрею для этого”, – прокомментировала выпускница СГУ Анастасия.
Уже совсем скоро на главной площади столицы Коми выступят хэдлайнеры шоу Dead Blonde и GSPD, а также резидент “Тавриды АРТ” – Айван.
“Dead Blonde и GSPD это семейная пара, они вступят вместе. Плюс с нами сейчас работает прекрасный исполнитель молодой Айван и сегодня мы услышим много классного репертуара, такого драйвового. Самое главное, что молодежь сама выбрала хэдлайнера. Сегодня молодые ребята услышат песни, которые они любят”, – отметила председатель Комитета по молодежной политике Республики Коми Алиса Науменко.