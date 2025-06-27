750 тысяч рублей на дом: жители сыктывкарской Эжвы в недоумении из-за новых счетов за установку счетчиков

Жители нескольких многоэтажек в Эжве не довольны счетами за ЖКУ.

Помимо стандартных строчек расходов добавилась еще одна, причем довольно приличная. За что жителям района начислили дополнительную сумму – выяснил «Про Город».

К нам в редакцию обратились жильцы с улицы Слободская, 15. В конце прошлого года они получили платежные документы от своей управляющей компании и ахнули. На дом начислено помимо ЖКУ еще 668 660 рублей. Спустя месяц, за январь 2025-го, эта – большая сумма – была исправлена в сторону увеличения и составила 751 436 рублей. Для 60-квартирного дома деньги приличные. К примеру, обладатели «трешек» должны выплатить порядка 17 тысяч рублей.

За этот дом отвечает Эжвинский «Жилкомхоз». Туда мы и обратились за пояснениями. Генеральный директор Владимир Порсюров пояснил «Про Городу», что МУП выполняет функции не только управляющей компании для большей части жилфонда района, но и миссию ресурсоснабжающей организации. В этом ранге предприятие по требованиям жилищного законодательства России обязано во всех обслуживаемых многоэтажках установить ОДПУ – общедомовые приборы учета коммунальных ресурсов.

- Мы провели открытый аукцион и среди заявившихся на него компаний отобрали ту, которая предложила наименьшую стоимость за свои услуги по проектированию, закупу счетчиков и их монтажу с вводом в эксплуатацию, - рассказал собеседник «Про Города». – В декабре ошибочно была выставлена дома №15 по улице Слободская сумма ввиду технического сбоя в нашем программном обеспечении. Мы исправили ошибку и за январь выставили корректную сумму.

По словам гендиректора, те собственники жилья, которые не могут разово оплатить всю сумму, могут оформить рассрочку по растягиванию платежей долями на срок до пяти лет. Для этого им следует подойти в офис «Жилкомхоза» по улице Мира, 11, где расположен юридический отдел компании. Сотрудники рассчитывают размеры платежей на оптимально подходящий жильцу период времени с учетом его ежемесячных доходов.

При этом эжвинцам следует помнить, что подписание соглашения о реструктуризации предусматривает, что также указано в законодательстве, оплату комиссии не выше ставки рефинансирования (порядка 10 процентов).