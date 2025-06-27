Умников и умниц в Сыктывкаре наградили медалями
- 18:30 27 июня
- administrator
Выпускники школ столицы Коми, окончившие в этом году учебу на отлично, стали героями торжесвтенной церемонии, которую для них в официальной обстановке провели в администрации города.
Сегодня в концертном зале администрации Сыктывкара чествовали 154 юных горожанина. Все они удостоены золотых (первая степень) и серебряных (вторая степень) медалей за успешное прохождение обучения по всем предметам школьной программы. Зал был полон. Мероприятие началось необычно: гимны России и Коми прозвучали не в записи, а в «живом» исполнении солиста Коми республиканской филармонии
Игоря Маткаримова, выходу которого на сцену предшествовала барабанная дробь гимназисток города, обучающихся игре на ударных.
Председатель совета муниципального образования Анна Дю со сцены тепло поздравила собравшихся, поблагодарив за серьезное отношение к учебе.
- Пока в вашей жизни это самая высокая награда. Вы шли к ней одиннадцать лет, трудясь, раскрывая свои таланты, постигая знания. Вы верили в себя, старались, получая поддержку от родителей, - отметила Анна Феликсовна. - Ваши медали – это и их вклад в вас и в ваше воспитание. Наверняка они не представляли, ведя вас на день знаний в первый класс, что по завершению обучения разделят с вами радость заслуженных медалей.
Заместитель руководителя администрации Ольга Бригида, курирующая отрасль образования, напутствовала ребят во взрослую жизнь, пожелав выбрать вуз по душе, выучиться на желанную специальность и обязательно вернуться в Сыктывкар, на малую родину, чтобы реализоваться в профессии, создать здесь уже свои семьи и отвести через какое-то время своих детей в школы родного города.
На сцену каждый медалист выходил вместе со своими родителями. В завершение церемонии гости администрации сфотографировались на память.
Кстати, имена лучших выпускников школ 2024-2025 учебного года, получивших сегодня медали, будут внесены в Почетную книгу «Одаренные дети города Сыктывкара».
Галина СЕРГЕЕВА