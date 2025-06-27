Умников и умниц в Сыктывкаре наградили медалями

Выпускники школ столицы Коми, окончившие в этом году учебу на отлично, стали героями торжесвтенной церемонии, которую для них в официальной обстановке провели в администрации города.

Сегодня в концертном зале администрации Сыктывкара чествовали 154 юных горожанина. Все они удостоены золотых (первая степень) и серебряных (вторая степень) медалей за успешное прохождение обучения по всем предметам школьной программы. Зал был полон. Мероприятие началось необычно: гимны России и Коми прозвучали не в записи, а в «живом» исполнении солиста Коми республиканской филармонии

Игоря Маткаримова, выходу которого на сцену предшествовала барабанная дробь гимназисток города, обучающихся игре на ударных.

Председатель совета муниципального образования Анна Дю со сцены тепло поздравила собравшихся, поблагодарив за серьезное отношение к учебе.