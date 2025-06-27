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Лекции, мастер-классы и концерт "Дэд блонд": афиша мероприятия в Сыктывкаре на выходные

Лекции, мастер-классы и концерт "Дэд блонд": афиша мероприятия в Сыктывкаре на выходные Фото из архива

В столице Коми на грядущих выходных пройдет масса праздничных мероприятий, посвященных Дню молодежи.

Рассказываем о некоторых из них. 

Так, 28 июня в 13:00 в парке имени Кирова развернутся интерактивные площадки и различные мастер-классы (12+). А также выступления лекторов Российского общества "Знание", фотовыставка с яркими представителями молодежи региона и их достижениями в различных сферах, лекция от экспертов и амбассадоров Росмолодёжь.

В этот же день в 16:00 в Юношеской библиотеке Республики Коми пройдет "Литературный пикник для молодёжи" (16+). Квартирник в честь праздника готовят участники молодёжного объединения "Интермедия". Поклонников стихов и авторской песни ждёт встреча с молодыми поэтами и писателями Сыктывкара. Ребята поделятся своим творчеством и погрузят гостей в уютную дружескую атмосферу.

Также в 18:00 на Стефановской площади выступит хэдлайнер республиканского выпсукного "Твои облака" "Дэд блонд" (16+). 

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