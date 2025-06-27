Лекции, мастер-классы и концерт "Дэд блонд": афиша мероприятия в Сыктывкаре на выходные

Фото из архива

В столице Коми на грядущих выходных пройдет масса праздничных мероприятий, посвященных Дню молодежи. Рассказываем о некоторых из них.

Так, 28 июня в 13:00 в парке имени Кирова развернутся интерактивные площадки и различные мастер-классы (12+). А также выступления лекторов Российского общества "Знание", фотовыставка с яркими представителями молодежи региона и их достижениями в различных сферах, лекция от экспертов и амбассадоров Росмолодёжь.

В этот же день в 16:00 в Юношеской библиотеке Республики Коми пройдет "Литературный пикник для молодёжи" (16+). Квартирник в честь праздника готовят участники молодёжного объединения "Интермедия". Поклонников стихов и авторской песни ждёт встреча с молодыми поэтами и писателями Сыктывкара. Ребята поделятся своим творчеством и погрузят гостей в уютную дружескую атмосферу.