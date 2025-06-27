В Сыктывкаре женщина украла сертификат в детском саду на утреннике

Ей инкриминируют совершение преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ, а именно кражу, повлекшую за собой нанесение значительного материального ущерба потерпевшему.

В прокуратуре утвердили обвинительный акт по уголовному делу против 26-летней жительницы столицы Коми.

Согласно материалам следствия, 28 мая 2025 года обвиняемая посетила утренник своей племянницы в детском саду Сыктывкара. Там она обратила внимание на подарочный сертификат ювелирного магазина, лежащий на пианино и принадлежащий сотруднице учреждения.

Убедившись в отсутствии свидетелей, женщина похитила сертификат и покинула мероприятие. Однако воспользоваться сертификатом она не смогла, так как сотрудница детского сада, обнаружив пропажу, немедленно его аннулировала.

Обвиняемая признала свою вину и принесла извинения потерпевшей стороне.

Данное уголовное дело передано в Сыктывкарский городской суд для дальнейшего рассмотрения и вынесения решения.

В прокуратуре утвердили обвинительный акт по уголовному делу против 26-летней жительницы столицы Коми. Ей инкриминируют совершение преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ, а именно кражу, повлекшую за собой нанесение значительного материального ущерба потерпевшему.

Согласно материалам следствия, 28 мая 2025 года обвиняемая посетила утренник своей племянницы в детском саду Сыктывкара. Там она обратила внимание на подарочный сертификат ювелирного магазина, лежащий на пианино и принадлежащий сотруднице учреждения.

Убедившись в отсутствии свидетелей, женщина похитила сертификат и покинула мероприятие. Однако воспользоваться сертификатом она не смогла, так как сотрудница детского сада, обнаружив пропажу, немедленно его аннулировала.

Обвиняемая признала свою вину и принесла извинения потерпевшей стороне.

Данное уголовное дело передано в Сыктывкарский городской суд для дальнейшего рассмотрения и вынесения решения.