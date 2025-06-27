Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

В Сыктывкаре пожарные тушили автомобиль

В Сыктывкаре пожарные тушили автомобиль МЧС по Коми

Инцидент произошел в Эжвинском районе.

Согласно информации от республиканского МЧС, за последние 24 часа в Коми зафиксировано в общей сложности пять пожаров.

Пламя, охватившее автомобиль на проспекте Бумажников, потушено на участке в пять квадратных метров. Причины инцидента выясняются специалистами по дознанию из МЧС России. Пользователи соцсетей уточняют, что транспортное средство находилось на автостоянке.

Помимо этого, пожары произошли в дачном доме в окрестностях Ухты, хозяйственной постройке в поселке Ярега, в садовом товариществе неподалеку от Вуктыла, а также в селе Ертом, где в тушении частного дома участвовали добровольные пожарные. К счастью, в результате этих происшествий никто не пострадал.

В преддверии выходных дней МЧС по Коми обращает внимание граждан на необходимость соблюдения правил безопасности: собираясь на дачу или на природу, убедитесь, что в вашей квартире отключены электроприборы, газ, вода и выключен свет. В случае возникновения пожара, немедленно вызывайте пожарных по номерам 101 или 112.

...

  • 0

Популярное

Последние новости