В Сыктывкаре пожарные тушили автомобиль

МЧС по Коми

Инцидент произошел в Эжвинском районе. Согласно информации от республиканского МЧС, за последние 24 часа в Коми зафиксировано в общей сложности пять пожаров.

Пламя, охватившее автомобиль на проспекте Бумажников, потушено на участке в пять квадратных метров. Причины инцидента выясняются специалистами по дознанию из МЧС России. Пользователи соцсетей уточняют, что транспортное средство находилось на автостоянке.

Помимо этого, пожары произошли в дачном доме в окрестностях Ухты, хозяйственной постройке в поселке Ярега, в садовом товариществе неподалеку от Вуктыла, а также в селе Ертом, где в тушении частного дома участвовали добровольные пожарные. К счастью, в результате этих происшествий никто не пострадал.