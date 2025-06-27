Сыктывкаре мужчина лишился 30 тысяч рублей, доверившись “водителю”

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В отделение полиции обратился 48-летний горожанин, сообщив о несанкционированном списании средств с его банковской карты. Мужчина рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что на известной платформе для поиска попутчиков нашел привлекательное объявление и связался с водителем через внутренний чат. Однако автор объявления предложил продолжить общение в другом мессенджере, после чего прислал ссылку для оплаты поездки.

Поверив незнакомцу, потерпевший перешел по предоставленной ссылке, которая оказалась поддельной страницей оплаты. Он ввел данные своей карты, а затем – коды подтверждения из СМС, не убедившись, что они предназначены для доступа к его банковскому онлайн-кабинету. В результате с его счета списали 30 тысяч рублей, что значительно превышало стоимость предполагаемой поездки.

Попытки связаться с "водителем" не увенчались успехом – звонки остались без ответа, а в ответном сообщении злоумышленник цинично заявил, что все деньги уже находятся на его счету, и посоветовал быть более осторожным в будущем.