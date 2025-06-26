Сыктывкарцам рассказали, выгодно ли создавать площадку для ТКО во дворе

Актив жильцов из Сыктывкара по ул. Чкалова, 23 пожаловался в «Про Город» на отсутствие баков для мусора около дома.

Чтобы бросить пакет с отходами, жильцам приходится пять минут добираться до ближайшей контейнерной площадки в одном из дворов. Как решить проблему – «Про Городу» рассказали в надзорных органах.

- Мы живем в доме много лет. Все это время мусор складировать некуда. Утром, когда каждая минута на счету, выходя из дома, мы вынуждены делать большой крюк, чтобы добраться до ближайшей площадки с контейнерами (она расположена около дома №33), - посетовали читатели «Про Города». – Как нашей пятиэтажке обзавестись своим местом для накопления ТКО?

Природоохранный прокурор Сыктывкара Алексей Ишин пояснил «Про Городу», что, если отмежевана придомовая территория, то жильцам следует инициировать и провести общее собрание собственников, внеся в повестку дня вопрос на эту тему. К моменту проведения собрания следует заранее осметить расходы, которые придется понести для обустройства контейнерной площадки. При этом важно понимать, что делать это по законодательству предстоит за свой счет.