Сыктывкарцам рассказали, выгодно ли создавать площадку для ТКО во дворе
- 15:45 26 июня
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Актив жильцов из Сыктывкара по ул. Чкалова, 23 пожаловался в «Про Город» на отсутствие баков для мусора около дома.
Чтобы бросить пакет с отходами, жильцам приходится пять минут добираться до ближайшей контейнерной площадки в одном из дворов. Как решить проблему – «Про Городу» рассказали в надзорных органах.
- Мы живем в доме много лет. Все это время мусор складировать некуда. Утром, когда каждая минута на счету, выходя из дома, мы вынуждены делать большой крюк, чтобы добраться до ближайшей площадки с контейнерами (она расположена около дома №33), - посетовали читатели «Про Города». – Как нашей пятиэтажке обзавестись своим местом для накопления ТКО?
Природоохранный прокурор Сыктывкара Алексей Ишин пояснил «Про Городу», что, если отмежевана придомовая территория, то жильцам следует инициировать и провести общее собрание собственников, внеся в повестку дня вопрос на эту тему. К моменту проведения собрания следует заранее осметить расходы, которые придется понести для обустройства контейнерной площадки. При этом важно понимать, что делать это по законодательству предстоит за свой счет.
- Если большинство жителей проголосует на собрании за организацию площадки, то далее следует выбрать место во дворе и обратиться в Управление Роспотребнадзора для одобрения этой локации, - пояснил собеседник издания. – Сотрудники этого ведомства проверят координаты участка на предмет соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства.
Напомним, место сбора мусора должно располагаться на расстоянии не менее 20 метров от границ дома и не далее 100 метров.
- Затем жильцам дома необходимо согласовать с администрацией муниципалитета установку площадки как таковую, - разъяснил нам прокурор. – Именно органы местного самоуправления ведут реестр таких площадок и вносят новые по мере их создания в территориальную схему обращения с ТКО.
Это важно для того, чтобы новые для себя адреса видел в терсхеме ООО «Региональный оператор Севера» - это та структур, которая по всей Коми отвечает за вывоз твердых коммунальных отходов. Если вы обустроите новую площадку, но не зарегистрируете ее в мэрии, Регоператор о ней не узнает. Данная структура видит любые изменения терсхемы и в случае появления на карте того или иного населенного пункта новой площадки, сможет включить ее в график движения своих мусоровозов. Но до этого вам надо будет заключить договор с Регоператором, чтобы вам выставляли ежемесячные счета за услугу обращения с ТКО.
В регцентре «ЖКХ Контроль» по Коми «Про Городу» добавили, что создание контейнерной площадки для жильцов дома – удовольствие не из дешевых:
- Вам следует приобрести бетонную плиту, доставить ее и установить в качестве основания площадки. Кроме того, вам придется закупить ограждение с навесом от осадков. Ну, и купить сами баки (как минимум один). В общей сложности, затраты одного дома составят около 70 тысяч рублей или выше в зависимости от выбранного оборудования.
В регцентре нам добавили, что с момента регистрации контейнерной площадки жильцы дома автоматически берут на себя пожизненную обязанность отвечать за ее круглогодичное обслуживание (уборка и ремонт). Если, к примеру, зимой она будет утопать в снегу и мусоровоз Регоператора не сможет подобраться к бакам, чтобы опорожнить их, то пожалуется в администрацию и дом будет привлечен к административной ответственности вплоть до штрафа.
- Так что лишний раз подумайте, что вам важнее: понести расходы на создание площадки рядом с домом или по утрам вставать на пять минут раньше, чтобы отнести мусор в баки того двора, где они уже имеются, - резюмировали нашему изданию в «ЖКХ Контроле». - Если выбираете второй путь, не забудьте заключить договор с владельцев контейнерной площадки, поскольку использовать ее без оплаты вы не имеете права.
Галина СЕРГЕЕВА