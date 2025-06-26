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Сыктывкарцам рассказали, выгодно ли создавать площадку для ТКО во дворе

Сыктывкарцам рассказали, выгодно ли создавать площадку для ТКО во двореФото из архива

Актив жильцов из Сыктывкара по ул. Чкалова, 23 пожаловался в «Про Город» на отсутствие баков для мусора около дома.

Чтобы бросить пакет с отходами, жильцам приходится пять минут добираться до ближайшей контейнерной площадки в одном из дворов. Как решить проблему – «Про Городу» рассказали в надзорных органах.

- Мы живем в доме много лет. Все это время мусор складировать некуда. Утром, когда каждая минута на счету, выходя из дома, мы вынуждены делать большой крюк, чтобы добраться до ближайшей площадки с контейнерами (она расположена около дома №33), - посетовали читатели «Про Города». – Как нашей пятиэтажке обзавестись своим местом для накопления ТКО?

Природоохранный прокурор Сыктывкара Алексей Ишин пояснил «Про Городу», что, если отмежевана придомовая территория, то жильцам следует инициировать и провести общее собрание собственников, внеся в повестку дня вопрос на эту тему. К моменту проведения собрания следует заранее осметить расходы, которые придется понести для обустройства контейнерной площадки. При этом важно понимать, что делать это по законодательству предстоит за свой счет.

- Если большинство жителей проголосует на собрании за организацию площадки, то далее следует выбрать место во дворе и обратиться в Управление Роспотребнадзора для одобрения этой локации, - пояснил собеседник издания. – Сотрудники этого ведомства проверят координаты участка на предмет соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства.

Напомним, место сбора мусора должно располагаться на расстоянии не менее 20 метров от границ дома и не далее 100 метров.

- Затем жильцам дома необходимо согласовать с администрацией муниципалитета установку площадки как таковую, - разъяснил нам прокурор. – Именно органы местного самоуправления ведут реестр таких площадок и вносят новые по мере их создания в территориальную схему обращения с ТКО.

Это важно для того, чтобы новые для себя адреса видел в терсхеме ООО «Региональный оператор Севера» - это та структур, которая по всей Коми отвечает за вывоз твердых коммунальных отходов. Если вы обустроите новую площадку, но не зарегистрируете ее в мэрии, Регоператор о ней не узнает. Данная структура видит любые изменения терсхемы и в случае появления на карте того или иного населенного пункта новой площадки, сможет включить ее в график движения своих мусоровозов. Но до этого вам надо будет заключить договор с Регоператором, чтобы вам выставляли ежемесячные счета за услугу обращения с ТКО.

В регцентре «ЖКХ Контроль» по Коми «Про Городу» добавили, что создание контейнерной площадки для жильцов дома – удовольствие не из дешевых:

- Вам следует приобрести бетонную плиту, доставить ее и установить в качестве основания площадки. Кроме того, вам придется закупить ограждение с навесом от осадков. Ну, и купить сами баки (как минимум один). В общей сложности, затраты одного дома составят около 70 тысяч рублей или выше в зависимости от выбранного оборудования. 

В регцентре нам добавили, что с момента регистрации контейнерной площадки жильцы дома автоматически берут на себя пожизненную обязанность отвечать за ее круглогодичное обслуживание (уборка и ремонт). Если, к примеру, зимой она будет утопать в снегу и мусоровоз Регоператора не сможет подобраться к бакам, чтобы опорожнить их, то пожалуется в администрацию и дом будет привлечен к административной ответственности вплоть до штрафа.

- Так что лишний раз подумайте, что вам важнее: понести расходы на создание площадки рядом с домом или по утрам вставать на пять минут раньше, чтобы отнести мусор в баки того двора, где они уже имеются, - резюмировали нашему изданию в «ЖКХ Контроле». - Если выбираете второй путь, не забудьте заключить договор с владельцев контейнерной площадки, поскольку использовать ее без оплаты вы не имеете права. 

Галина СЕРГЕЕВА

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