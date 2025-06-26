Сыктывкарцам рассказали, должны ли гореть световые таблички на автобусах
- 14:45 26 июня
- administrator
Пенсионеры столицы Коми пожаловались в «Про Город» на то, что далеко не на всех автобусах в Сыктывкаре в вечернее время горят таблички – притом, что таковые установлены.
Кто и как должен заставить водителей включать их освещение?
Эти вопросы «Про Город» переадресовал в администрацию муниципалитета, поскольку именно орган местного самоуправления отвечает за организацию пассажирских перевозок внутри города общественным автотранспортом.
В мэрии нам пояснили, что, действительно, на многих автобусах на лобовых стеклах закреплены информационные табло с указанием номера маршрута и обеих конечных остановок.
- Правила перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом утверждены постановлением федерального правительства за номером 1586 и подлежат исполнению во всех регионах России, - напомнили нашему изданию в мэрии.
В этом документе в числе прочего обозначено, что указатель на лобовом и заднем стеклах автобуса, а также со стороны, где расположены двери для пассажиров, должен содержать наименование начального и конечного пунктов, а также - номер маршрута.
- Между тем, электронное табло на общественном транспорте допускается, однако не является обязательным элементом оборудования автобусов на регулярных муниципальных маршрутах, - подчеркнули «Про Городу» в администрации столицы Коми. - Контроль за соблюдением правил перевозок и за исправностью всего оборудования возложен на перевозчика.
В том числе, если эксплуатируемый государственным автотранспортным предприятием, либо частной компанией или индивидуальным предпринимателем ПАЗ, ЛИАЗ и пр. оборудованы световой табличкой.
Таким образом, если вы заметили, что на автобусе имеется световое табло, однако оно не горит в вечернее и ночное время, смело жалуйтесь перевозчику. Выяснить, кто это и по каким телефонам обращаться с нареканиями, вы можете выяснить в администрации, указав номер маршрута.
Галина СЕРГЕЕВА