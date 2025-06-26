Сыктывкарцам рассказали, должны ли гореть световые таблички на автобусах

Пенсионеры столицы Коми пожаловались в «Про Город» на то, что далеко не на всех автобусах в Сыктывкаре в вечернее время горят таблички – притом, что таковые установлены.

Кто и как должен заставить водителей включать их освещение?

Эти вопросы «Про Город» переадресовал в администрацию муниципалитета, поскольку именно орган местного самоуправления отвечает за организацию пассажирских перевозок внутри города общественным автотранспортом.

В мэрии нам пояснили, что, действительно, на многих автобусах на лобовых стеклах закреплены информационные табло с указанием номера маршрута и обеих конечных остановок.

- Правила перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом утверждены постановлением федерального правительства за номером 1586 и подлежат исполнению во всех регионах России, - напомнили нашему изданию в мэрии.

В этом документе в числе прочего обозначено, что указатель на лобовом и заднем стеклах автобуса, а также со стороны, где расположены двери для пассажиров, должен содержать наименование начального и конечного пунктов, а также - номер маршрута.