Самым улыбчивым городом в мае этого года стал Сыктывкар

Первое место среди самых улыбчивых городов нашей страны в мае этого года занял Сыктывкар. На втором – Северодвинск, и третье почетное место занимает Сарапул. В топ-10 городов также вошли Архангельск, Курган, Екатеринбург, Петропавловск-Камчатский, Кострома, Южно-Сахалинск, Йошкар-Ола.

Финансовый оборот всех совершенных покупок по биометрии в Сыктывкаре за май составил более 66 миллионов рублей, количество проведенных транзакций – превысило отметку в 100 тысяч. Самая крупная покупка с помощью улыбки превысила сумму 279 тысяч в стоматологической клинике.