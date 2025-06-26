Самым улыбчивым городом в мае этого года стал Сыктывкар
- 13:10 26 июня
- astakhovaxenia
Первое место среди самых улыбчивых городов нашей страны в мае этого года занял Сыктывкар. На втором – Северодвинск, и третье почетное место занимает Сарапул. В топ-10 городов также вошли Архангельск, Курган, Екатеринбург, Петропавловск-Камчатский, Кострома, Южно-Сахалинск, Йошкар-Ола.
Финансовый оборот всех совершенных покупок по биометрии в Сыктывкаре за май составил более 66 миллионов рублей, количество проведенных транзакций – превысило отметку в 100 тысяч. Самая крупная покупка с помощью улыбки превысила сумму 279 тысяч в стоматологической клинике.
Город-победитель определялся по количеству биометрических транзакций на количество клиентов Сбера, использующих сервис "Оплата улыбкой" в городах присутствия. А самым улыбчивым клиентом стала Ольга из Тюменской области, которая совершила 260 транзакций с помощью улыбки. Сбер запустил акцию и каждый месяц до конца года будет дарить самому улыбчивому клиенту промокод в Купер на 100 000 рублей.
Сервис оплаты по биометрии Сбер запустил летом 2023 года и популярность сервиса постоянно растет. Банк активно создает необходимую инфраструктуру под сервис для оплаты покупок по биометрии - уже установлено около 1,2 миллионов био-терминалов по всей России.