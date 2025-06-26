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ЛДПР предложила обнулить ставку по семейной ипотеке для многодетных семей

ЛДПР предложила обнулить ставку по семейной ипотеке для многодетных семейФото ЛДПР

25 июня 2025 года Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий направил в адрес Премьер-министра Михаила Мишустина предложение внести изменения в действующую программу семейной ипотеки. Инициатива предполагает дифференцированный подход к ставке в зависимости от количества детей в семье:

  • 6% — для семьи с одним ребёнком;

  • 3% — для семьи с двумя детьми;

  • 0% — для многодетных семей с тремя и более детьми.

По мнению лидера ЛДПР, такой шаг станет не только справедливым, но и реальным механизмом поддержки российских семей, который поможет решить одну из главных проблем — доступность жилья.

— Сейчас главное для нас, чтобы русских в стране стало больше. И уже есть хоть весьма и небольшие, но положительные сдвиги. За прошлый год число многодетных семей выросло с 2,4 до 2,65 миллиона. Но надо укреплять, развивать эту тенденцию, а значит, в приоритетном порядке, – помочь семьям с детьми, многодетным семьям решить жилищный вопрос.

Да, у нас существует государственная программа семейной ипотеки, но она затруднена из-за неподъёмных условий для значительной части семей. Поэтому мы предлагаем внести в неё изменения. По нашему мнению, справедливо будет, если устанавливать размер ставки по кредиту в зависимости от количества детей в семье: 6% для семьи с одним ребёнком, 3% для семьи с двумя детьми, 0% для семьи с тремя и более детьми.

Но, что важно, нужно проработать механизм контроля цен. Потому что все мы знаем, как банки и застройщики наживаются на льготных ипотеках, как взвинчиваются цены на квадратные метры, как потом семьи тянут эту кабалу по 20-30 лет.

Да, многие скажут, что это нарушение естественного хода вещей и что государство лезет в рыночные отношения. Но, как я уже неоднократно говорил, либо играем на руку застройщикам, либо решаем национальную проблему – демографию.

Но все же это тактические меры. Для решения этой задачи на стратегическом уровне необходимо, помимо обозначенных предложений, также стимулировать малоэтажную застройку с соответствующей социальной инфраструктурой. Только все эти меры в комплексе позволят повысить доступность жилья для семей с детьми, что, в свою очередь, позитивно скажется на демографической ситуации, и русских семей будет больше, — заявил Леонид Слуцкий.

В Коми инициативу ЛДПР поддерживают.

— Мы часто слышим от людей: «хотим второго или третьего ребёнка, но не можем потянуть жильё». Ставка 6% — это всё равно огромные выплаты каждый месяц, особенно для регионов. Нулевая ипотека для многодетных — это не льгота, это вопрос справедливости, — прокомментировал предложение депутат Совета МО «Сосногорск» Максим Крайн. — Мы уверены: если хотим роста населения — надо начинать с реальных мер, а не лозунгов. Именно такой подход и предлагает ЛДПР.

Инициатива обсуждается с участием экспертов и готовится к рассмотрению профильными органами.

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