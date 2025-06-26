Мэр Сыктывкара Владимир Голдин проинспектировал ремонт дворов и автодорог в Эжве
- 12:45 26 июня
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Напомним, придомовые территории и проезжие части с тротуарами приводятся в порядок по линии национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Первой локацией для посещения сегодня стал двор, единый для трех домов: №5, 7 и 9 по Школьному переулку. Как отметил «Про Городу» гендиректор Эжвинского МУП «Жилкомхоз» Владимир Порсюров, работы здесь проведены впервые за… 45 лет:
- С момента ввода этих многоэтажек в эксплуатацию восстановлением территории не занимались. Нам, конечно, как управляющей компании пару лет назад пришлось уговаривать жильцов проголосовать на общих собраниях за участие в нацпроекте. Зато теперь люди рады, что дождались масштабного обновления.
Одна из жительниц рассказала нашему изданию, что и она, и соседи результатом очень довольны: «Мастера работящие: трудились с раннего утра и до позднего вечера. Очень аккуратные, вежливые. Молодцы. Побольше бы таких дорожников… У нас во дворе был ужас, а теперь – красота. Я бы даже сказала: красотища!».
Контракт на этот объект выиграла компания ООО «Стройкомплект». Ее представитель Ашик Авакян уточнил «Про Городу», что бригада из 15-ти человек приступила к работам в начале июня. На сегодня практически всё завершено:
- Если честно, это был очень запущенный двор. Мы полностью заменили асфальт на пешеходных дорожках (400 квадратных метров) и на внутридворовой дороге (2000 квадратных метров). Выложили две тысячи бортовых камней. Кстати, в соответствии с проектом расширили участок для парковки вдвое: за счет зеленой зоны. Она и так не использовалась по предназначению: там прежде жильцы ставили свои машины.
Сергей Воронин, возглавляющий район, добавил, что в благое дело вложено 22,5 миллиона рублей. Помимо основного перечня работ, включавшего замену дорожного полотна, этот двор выбрал войти еще и в дополнительный перечень с проектом создания новой детской площадки.
- По основному перечню работы выполняются исключительно за счет бюджета, а вот по дополнительному – с софинансированием самими жильцами. Из необходимой суммы в 250 тысяч рублей жители скинулись пока только на 88 тысяч, - пояснил собеседник «Про Города». - Игровая зона для малышей, конечно, будет возведена и сдана. А потом мы как администрация продолжим работу с собственниками квартир с тем, чтобы они собрали недостающие средства».
Руководитель администрации столицы Коми Владимир Голдин осмотром этого двора остался доволен, похвалив эжвинцев за проявленную в свое время активность в рамках голосования по программе «Формирование комфортной городской среды».
Далее мы отправились на Мира – это центральная улица в Эжве, которая тоже давно нуждалась в преображении. «Здесь до конца сентября будет заменено 2,7 километра дороги – это и проезжая часть, и тротуары (от поликлиники до проспекта) с бордюрами, ограждением и освещением, а также с остановочными комплексами.
- Именно эта улица выбрана для ремонтной кампании-2025, поскольку здесь очень большой трафик, - уточнил градоначальник.
А представитель компании-подрядчика ООО «Доринвест» Александр Резвинский уточнил, что на проезжей части будут установлены искусственные неровности и часть переходов передислоцируют для большего удобства пешеходов. При этом над «зебрами» установят мачты с фонарями для полноценного освещения этих участков, чтобы переходящих дорогу людей видели водители.
В течение всего лета Владимир Голдин продолжит проводить рейды и лично осматривать дворы и дороги, чтобы контролировать соблюдение подрядчиками графика ремонтных работ.