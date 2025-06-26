Мэр Сыктывкара Владимир Голдин проинспектировал ремонт дворов и автодорог в Эжве

Напомним, придомовые территории и проезжие части с тротуарами приводятся в порядок по линии национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Первой локацией для посещения сегодня стал двор, единый для трех домов: №5, 7 и 9 по Школьному переулку. Как отметил «Про Городу» гендиректор Эжвинского МУП «Жилкомхоз» Владимир Порсюров, работы здесь проведены впервые за… 45 лет:

- С момента ввода этих многоэтажек в эксплуатацию восстановлением территории не занимались. Нам, конечно, как управляющей компании пару лет назад пришлось уговаривать жильцов проголосовать на общих собраниях за участие в нацпроекте. Зато теперь люди рады, что дождались масштабного обновления.

Одна из жительниц рассказала нашему изданию, что и она, и соседи результатом очень довольны: «Мастера работящие: трудились с раннего утра и до позднего вечера. Очень аккуратные, вежливые. Молодцы. Побольше бы таких дорожников… У нас во дворе был ужас, а теперь – красота. Я бы даже сказала: красотища!».

Контракт на этот объект выиграла компания ООО «Стройкомплект». Ее представитель Ашик Авакян уточнил «Про Городу», что бригада из 15-ти человек приступила к работам в начале июня. На сегодня практически всё завершено: