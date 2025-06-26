400 рублей в день за смерть: в Сыктывкаре вскрылась жестокая правда о пункте передержки животных

В столице Коми разгорелся скандал вокруг пункта платной передержки животных, где были обнаружены мертвые собаки и кошки.

Хозяйка заведения обещала "идеальные условия и профессиональный уход" за питомцами, устанавливая цену от 400 до 1500 рублей в день. Об этом сообщает "БНК".

Зоозащитники Сыктывкара передали своих подопечных на временное содержание в этот пункт. Однако у них возникли подозрения, когда владелица перестала отвечать на просьбы прислать фотографии животного. Волонтеры решили лично посетить место передержки.

В рекламном объявлении владелица заявляла, что животные будут свободно передвигаться по территории частного дома без клеток, гарантируя "комфортное проживание и заботу в отсутствие хозяев". Стоимость передержки кошек составляла 400 рублей в сутки, а собак – от 700 до 1500 рублей в сутки, в зависимости от породы. Депутат Госсовета Коми Виктор Бетехтин, прибывший на место вместе с зоозащитниками, сообщил, что в указанную сумму не входило питание.

Вместо обещанного комфорта зоозащитники увидели ужасающую картину: незащищенная территория с постройкой, напоминающей сарай (по словам депутата, незаконно возведенной и не зарегистрированной), и останки животных. Виктор Бетехтин сообщил об обнаружении семи неразложившихся трупов с шерстью, а также множества останков и костей.

"Мы вынесли труп ротвейлера, двух щенков с ошейниками. Судя по всему, погибшие собаки принадлежали хозяевам: все породистые, с ошейниками. Также были найдены скелеты кошек и котят", – рассказал депутат.

Зоозащитникам удалось найти хозяйку одной из собак, которая опознала своего погибшего питомца. По ее словам, владелица передержки утверждала, что собака убежала.

Живые кошки, собаки и коза находятся в критическом состоянии. Прибывший на место ветеринар констатировал угрозу их жизни. Животные истощены, у многих видны ребра.