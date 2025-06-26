В Сыктывкаре снова будут ловить пьяных водителей

Госавтоинспекция Сыктывкара напоминает о строгой ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Так, за данное нарушение предусмотрен штраф в размере 45 тысяч рублей с лишением водительских прав на срок до двух лет. За повторное – лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.