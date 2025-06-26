В Сыктывкаре снова будут ловить пьяных водителей
- 10:45 26 июня
- Инесса Богатая
Госавтоинспекция усилит контроль за дорожным движением, проводя специализированные рейды для предотвращения ДТП.
Патрульные экипажи ГИБДД будут активно дежурить на городских улицах, уделяя особое внимание серьезным нарушениям правил дорожного движения. Мероприятие под названием "Нетрезвый водитель" пройдет с 27 по 30 июня 2025 года.
Мобильные группы сотрудников ДПС организуют масштабные проверки водителей транспортных средств.
Госавтоинспекция Сыктывкара напоминает о строгой ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Так, за данное нарушение предусмотрен штраф в размере 45 тысяч рублей с лишением водительских прав на срок до двух лет. За повторное – лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Госавтоинспекция настоятельно призывает жителей Сыктывкара проявлять бдительность и гражданскую ответственность, сообщая о фактах управления транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения. Информацию необходимо оперативно передавать в дежурную часть полиции по телефону "02" или в дежурную часть ГИБДД г. Сыктывкара по номеру 28-18-00. Напоминаем, что гражданам, предоставившим информацию о нарушителе, полагается вознаграждение в размере трех тысяч рублей.