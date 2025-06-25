В пригороде Сыктывкара появится тренажерная площадка ГТО

Ожидается, что в скором времени жители района по адресу Механическая, 13 получат в свое распоряжение компактный спортивный комплекс, позволяющий тренироваться и проходить испытания согласно требованиям комплекса ГТО.

Работы проводят в Выльтыдоре. Об этом сообщает мэрия столицы Коми.

За текущим процессом установки лично наблюдали председатель Совета Сыктывкара Анна Дю и заместитель начальника управления физической культуры и спорта городской администрации Максим Чукилев.

Основание для установки спортивных снарядов уже подготовлено. Подрядчик планирует завершить установку турников, тренажеров и резинового покрытия до конца июля.

Площадка будет оснащена уличными силовыми тренажерами с возможностью регулировки нагрузки, а также турниками. Кроме того, проектом предусмотрена установка освещения, скамеек, урн и системы видеонаблюдения.

Данная площадка создается благодаря субсидии, полученной по результатам конкурса, организованного Министерством физической культуры и спорта Республики Коми. Часть средств на подготовку основания, установку освещения и малых архитектурных форм была выделена из бюджета города.