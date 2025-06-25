В Сыктывкаре возникли проблемы с захоронением рядом неофициальных супругов
- 15:45 25 июня
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Жительница Сыктывкара пожаловалась в «Про Город» на то, что в администрации муниципалитета отказали выделить место на кладбище для захоронения ее бабушки.
Сама пожилая родственница читательницы «Про Города» пока жива, но близкие прогнозируют ее скорый уход из мира.
«Я сходила в мэрию, чтобы выяснить, как получить участок рядом с могилой дедушки – гражданского мужа моей бабушки. В свое время его хоронила именно она, - рассказала наша читательница. - Однако мне отказали со ссылкой на то, что официально они не были женаты, значит, не считаются родственниками. А места рядом с уже обустроенными могилами выделяются только родственникам. Как мне доказать, что бабушка и дедушка были парой? С учетом того, что моя мама родилась от первого мужа моей бабушки».
Как отметил «Про Городу» гендиректор Лиги правовой помощи Роман Зюзев, эксперт Общественной палаты Коми, порядок и условия захоронения тел и праха умерших в нашей стране регулируются федеральным законом №8. Кроме того, в каждом городе и районе на местном уровне действует соответствующее постановление администрации. В нем более детально прописаны требования и формат выделения мест на погостах.
- Каждому россиянину гарантируется бесплатный участок на кладбище для упокоения усопших. Родственникам умершего или тем, кто взял на себя ответственность за захоронение, следует в письменном виде обратиться в мэрию, - пояснил нашим читателям Роман Зюзев. - А именно: отнести заявление и приложить документы. В их числе паспорта заявителя и умершего (оригиналы и копии), справка о смерти. Полный список отражен в постановлении вашего муниципалитета.
Если умерший — не родственник тем, кто его собрался хоронить, то подтвердить совместное проживание поможет выписка из домовой книги, справка о составе семьи (выдается управленцами жилфондом) либо свидетельство о рождении детей, если там фигурирует отметка о родителях.
- На каждом кладбище ведутся журналы захоронений. В них указывается ответственное лицо – ФИО того, кто подавал заявление и занимался организацией похорон. Это тоже доказательство родства, - уточнил нам юрист. – Если все те документы, которые я перечислил, орган местного самоуправления все же проигнорировал, потребуйте письменного отказа. Вы сможете его приложить к жалобе в прокуратуру либо к исковому заявлению в суд для понуждения местных властей выделить участок на кладбище рядом с могилой ранее погребенного родственника.
Галина СЕРГЕЕВА