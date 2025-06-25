В Сыктывкаре возникли проблемы с захоронением рядом неофициальных супругов

Жительница Сыктывкара пожаловалась в «Про Город» на то, что в администрации муниципалитета отказали выделить место на кладбище для захоронения ее бабушки.

Сама пожилая родственница читательницы «Про Города» пока жива, но близкие прогнозируют ее скорый уход из мира.

«Я сходила в мэрию, чтобы выяснить, как получить участок рядом с могилой дедушки – гражданского мужа моей бабушки. В свое время его хоронила именно она, - рассказала наша читательница. - Однако мне отказали со ссылкой на то, что официально они не были женаты, значит, не считаются родственниками. А места рядом с уже обустроенными могилами выделяются только родственникам. Как мне доказать, что бабушка и дедушка были парой? С учетом того, что моя мама родилась от первого мужа моей бабушки».

Как отметил «Про Городу» гендиректор Лиги правовой помощи Роман Зюзев, эксперт Общественной палаты Коми, порядок и условия захоронения тел и праха умерших в нашей стране регулируются федеральным законом №8. Кроме того, в каждом городе и районе на местном уровне действует соответствующее постановление администрации. В нем более детально прописаны требования и формат выделения мест на погостах.