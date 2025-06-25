ЛДПР предложила предоставлять отцам оплачиваемый отпуск при рождении ребёнка

Фракция ЛДПР в Государственной Думе предложила на государственном уровне ввести дополнительный оплачиваемый отпуск до 5 календарных дней для отцов при рождении ребёнка.

Сейчас такой отпуск возможен лишь без сохранения зарплаты, что ставит отца перед выбором: поддержать семью или не потерять в доходе. В ЛДПР считают — этот выбор недопустим, особенно в самый важный момент в жизни молодой семьи.

— Мы в ЛДПР считаем, что в стране необходимо выстраивать систему поддержки отцов, создавать для них необходимые условия. Вот, например, интересы молодых отцов совсем не защищены. Вспомните, как у вас рожала жена, сколько нужно было успеть, сколько переживаний и суеты. Вам нужно было подготовиться: купить всё необходимое, прибрать в квартире, в конце концов забрать мать с ребёнком из роддома и помочь ей на первых порах. На весь этот ворох забот существующим законодательством отцам выделяется отпуск всего на несколько дней и то за свой счёт. И получается, что вместо того, чтобы находиться рядом с супругой в самое важное и непростое для неё время, мужчины вынуждены оставаться на работе и зарабатывать деньги, так необходимые всем молодым семьям. ЛДПР считает – присутствие отца в послеродовой период в семье крайне необходимо. Если рядом самый родной человек, мать не испытывает психофизических перегрузок, ей спокойнее и комфортнее. Поэтому мы предлагаем предоставлять отцам при рождении детей дополнительный и обязательно оплачиваемый отпуск до пяти календарных дней. Эта мера, наряду с другими инициативами ЛДПР, повлияет на исправление демографической ситуации в стране и будет способствовать устойчивому развитию русской семьи, — заявил Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

В ЛДПР уверены: забота о детях — это не только про матерей. Вовлечение отцов в первые дни жизни ребёнка способствует формированию крепких семейных связей и благополучия внутри семьи.