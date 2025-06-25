Житель Коми потерял ружье во время рыбалки

За последнюю неделю специалисты Росгвардии по региону зафиксировали четырнадцать нарушений правил оборота оружия и конфисковали восемь охотничьих ружей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Также выявлен случай потери охотничьего ружья жителем Сыктывкара. Во время рыбалки мужчина не справился с управлением лодкой и перевернулся. Ружье оказалось в числе утерянных вещей. В отношении гражданина составлен протокол об административном правонарушении, предусматривающий наказание в виде штрафа до десяти тысяч рублей или лишения права на приобретение оружия сроком до трех лет.