Житель Коми потерял ружье во время рыбалки
- 17:30 25 июня
- Инесса Богатая
За последнюю неделю специалисты Росгвардии по региону зафиксировали четырнадцать нарушений правил оборота оружия и конфисковали восемь охотничьих ружей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Также выявлен случай потери охотничьего ружья жителем Сыктывкара. Во время рыбалки мужчина не справился с управлением лодкой и перевернулся. Ружье оказалось в числе утерянных вещей. В отношении гражданина составлен протокол об административном правонарушении, предусматривающий наказание в виде штрафа до десяти тысяч рублей или лишения права на приобретение оружия сроком до трех лет.
При этом, опасаясь последствий, гражданин более месяца утаивал случившееся.
Также составлено двенадцать административных протоколов в связи с ненадлежащим качеством охранных услуг, оказываемых сотрудниками частных охранных предприятий.
Служба лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии напоминает, что при предоставлении охранных услуг работникам частных охранных организаций запрещается:
- носить отдельные элементы униформы в сочетании с обычной одеждой;
- использовать униформу без личной карточки охранника, а также униформу, не позволяющую идентифицировать принадлежность сотрудника к конкретной частной охранной организации.
- Не допускается оказание охранных услуг лицами, не обладающими статусом частного охранника, подтвержденным соответствующим удостоверением, а также частными охранниками, не прошедшими обязательную ежегодную проверку и медицинское обследование.