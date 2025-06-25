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Житель Коми потерял ружье во время рыбалки

Житель Коми потерял ружье во время рыбалкиФото Росгвардии Коми

За последнюю неделю специалисты Росгвардии по региону зафиксировали четырнадцать нарушений правил оборота оружия и конфисковали восемь охотничьих ружей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Также выявлен случай потери охотничьего ружья жителем Сыктывкара. Во время рыбалки мужчина не справился с управлением лодкой и перевернулся. Ружье оказалось в числе утерянных вещей. В отношении гражданина составлен протокол об административном правонарушении, предусматривающий наказание в виде штрафа до десяти тысяч рублей или лишения права на приобретение оружия сроком до трех лет.

При этом, опасаясь последствий, гражданин более месяца утаивал случившееся.

Также составлено двенадцать административных протоколов в связи с ненадлежащим качеством охранных услуг, оказываемых сотрудниками частных охранных предприятий.

Служба лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии напоминает, что при предоставлении охранных услуг работникам частных охранных организаций запрещается:

  • носить отдельные элементы униформы в сочетании с обычной одеждой;
  • использовать униформу без личной карточки охранника, а также униформу, не позволяющую идентифицировать принадлежность сотрудника к конкретной частной охранной организации.
  • Не допускается оказание охранных услуг лицами, не обладающими статусом частного охранника, подтвержденным соответствующим удостоверением, а также частными охранниками, не прошедшими обязательную ежегодную проверку и медицинское обследование.

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