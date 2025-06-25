В Сыктывкаре прокуратура помогла пенсионеру вернуть 1,1 миллиона рублей

Выяснилось, что в 2024 году из-за действий телефонных мошенников пожилой человек потерял свои сбережения, сумма которых составила 1, 1 миллиона рублей.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что деньги потерпевшего переведены на счет 21-летней жительницы Кемеровской области. Девушка заявила следователю, что не открывала банковский счет, на который поступили деньги пенсионера, но позднее было доказано, что она лично посещала банк для открытия этого счета. Согласно условиям договора на обслуживание карты, клиент не имеет права передавать свои права и обязанности по договору, а также саму карту и ее данные, третьим лицам.

Также в пресс-релизе отмечается, что прокуратура региона направила в Беловский городской суд Кемеровской области исковое заявление о взыскании с владелицы счета в пользу пенсионера суммы неосновательного обогащения в размере 1, 1 миллиона рублей.

Добавим, что суд удовлетворил заявленные требования.