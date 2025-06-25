Стало известно о состоянии ребенка, упавшего с высоты в местечке Кочпон-Чит в Сыктывкаре
- 13:00 25 июня
- Инесса Богатая
В столице Коми следственные органы проводят проверку, чтобы установить детали инцидента.
Об этом информирует Следственное управление Следственного комитета по региону.
Ранее, 24 июня, в правоохранительные органы поступила информация о том, что 13-летний подросток получил травмы, находясь в заброшенном здании, расположенном на улице Пермской в местечке Кочпон-Чит.
По данному факту инициирована процессуальная проверка следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми.
В ходе предварительных проверочных действий установлено, что подросток изучал заброшенное строение вместе с группой сверстников. В результате падения с высоты он повредил ногу. В итоге его доставили в больницу. В пресс-службе Минздрава Коми журналисту "Про Город Сыктывкар" сообщили о состоянии ребенка.
"Ребенок 13 лет поступил в Республиканскую детскую больницу после падения с высоты. Получил скелетированную травму, прооперирован. Текущее состояние стабильно", – прокоментировали в ведомстве.
Следователи Следственного комитета дадут объективную правовую оценку причинам и обстоятельствам произошедшего, которые будут установлены в ходе проверки.