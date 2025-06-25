Стало известно о состоянии ребенка, упавшего с высоты в местечке Кочпон-Чит в Сыктывкаре

В столице Коми следственные органы проводят проверку, чтобы установить детали инцидента.

Об этом информирует Следственное управление Следственного комитета по региону.

Ранее, 24 июня, в правоохранительные органы поступила информация о том, что 13-летний подросток получил травмы, находясь в заброшенном здании, расположенном на улице Пермской в местечке Кочпон-Чит.

По данному факту инициирована процессуальная проверка следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми.

В ходе предварительных проверочных действий установлено, что подросток изучал заброшенное строение вместе с группой сверстников. В результате падения с высоты он повредил ногу. В итоге его доставили в больницу. В пресс-службе Минздрава Коми журналисту "Про Город Сыктывкар" сообщили о состоянии ребенка.