Жителям Коми пора выходить на «тихую охоту»

- Для появления плодовых тел необходимы специальные климатические условия, а именно: определенное соотношение тепла и влажности, состояние субстрата, при которых формируется грибница, - уточнили нашему изданию в Коми научном центре. - В целом в лесах нашей Республики может вырасти несколько тонн съедобных грибов. Таким образом, их хватит всем!

Местные микологи уже сделали вывод о том, что погода этим летом благоприятствует их росту: в основном, теплая, влажная и, что особенно ценно, без заморозков.

- Всего в республике только из числа выявленных - около тысячи видов грибов, - сообщили «Про Городу» в федеральном исследовательском центре КНЦ Уральского отделения Российской академии наук. – Однако из них съедобных до полутора сотни сортов.

Представители научного сообщества подсчитали, сколько этих дикоросов прячутся среди травы и вокруг деревьев в лесах региона и какие из них собирать сейчас – самое время.

Ученые Республики уверяют читателей «Про Города»: в этом году грибов хватит всем.

Заядлые любители «тихой охоты» из числа читателей «Про Города» рассказали о том, что уже собирают подосиновики, подберезовики и белые грибы. Правда, многие из них пока червивые.

В настоящее время зафиксирован раннелетний слой грибов-колосовиков. Пусть их и не много. Зато те, кто наберутся терпения, снимут большой урожай в июле-августе – это период, на который приходится две трети от всех дикоросов года.

Если центральный месяц 2025-го – июль – выдастся солнечным и без осадков, то грибы не смогут набрать в росте. Идеальные обстоятельства – это теплые дни и ночи, но при этом с дождем, обеспечивающим повышение влажности.

По наблюдениям грибников, минувшие три года выдались удачными на масштаб даров леса. Сохранится ли такая же тенденция в 2025-м – покажет время.

Что касается особенных грибов, скажем так, «модельной внешности», жителям Коми может повезти застать паутинник одноименного семейства с изящной полушаровидной шляпкой от пяти до пятнадцати сантиметров в диаметре приятного нежно сиреневого с оттенком глубокого фиолетового окраса. Причем выделяются они среди других видов и за счет своего относительно высокого - модельного по меркам грибов – роста.

В ножке они набирают 5–15 сантиметров. Для тех, кто любит фотографировать природу, это ее творение – отличный повод блеснуть интересными кадрами в своих социальных сетях.

Застать эти симпатичные экземпляры больше всего шансов около лиственных и хвойных пород деревьев (соседствуют с березами, соснами и осинами).