Мотоциклист попал в больницу после столкновения с иномаркой в Сыктывкаре
- 10:45 25 июня
- Инесса Богатая
В столице Коми автоледи не предоставила преимущество другому транспорту.
Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на ГИБДД по региону. Отмечается, что мотоциклист получил травмы, его доставили в больницу.
Инцидент произошел 24 июня около 9:50 утра. Женщина 1985 года рождения, управлявшая Hyundai Solaris, двигалась по Сысольскому шоссе от улицы Морозова в сторону улицы Маркова. На перекрестке Сысольского шоссе и Маркова, оборудованном светофором, при повороте налево она не заняла правильное положение на дороге и не пропустила попутный мотоцикл Honda СВ, что привело к столкновению.
В результате аварии пострадал водитель мотоцикла, мужчина 1992 года рождения. Ему предварительно диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, а также закрытую травму шейного отдела позвоночника, ушибы правого плеча и колена, и ссадины на конечностях. Его госпитализировали. На момент ДТП на мотоциклисте был надет шлем.
Водительский стаж владелицы Hyundai Solaris составляет 16 лет, с 2008 года.
Госавтоинспекция напоминает о важности поддержания автомобилей в исправном техническом состоянии, чтобы избежать аварий и травм на дорогах. Ведомство настоятельно призывает водителей соблюдать правила дорожного движения, учитывать дорожные условия и совершать маневры только убедившись в их безопасности для всех участников движения.