Мотоциклист попал в больницу после столкновения с иномаркой в Сыктывкаре

Фото Госавтоинспекции Коми

В столице Коми автоледи не предоставила преимущество другому транспорту. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на ГИБДД по региону. Отмечается, что мотоциклист получил травмы, его доставили в больницу.

Инцидент произошел 24 июня около 9:50 утра. Женщина 1985 года рождения, управлявшая Hyundai Solaris, двигалась по Сысольскому шоссе от улицы Морозова в сторону улицы Маркова. На перекрестке Сысольского шоссе и Маркова, оборудованном светофором, при повороте налево она не заняла правильное положение на дороге и не пропустила попутный мотоцикл Honda СВ, что привело к столкновению.

В результате аварии пострадал водитель мотоцикла, мужчина 1992 года рождения. Ему предварительно диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, а также закрытую травму шейного отдела позвоночника, ушибы правого плеча и колена, и ссадины на конечностях. Его госпитализировали. На момент ДТП на мотоциклисте был надет шлем.