Стало известно, кто временно возглавит Сыктывкарскую Епархию

В связи с уходом из жизни архиепископа Сыктывкарского и Коми-Зырянского Питирима, обязанности по временному управлению епархией переданы архиепископу Воркутинскому и Усинскому Марку.

Все желающие могут проститься с усопшим архиепископом в кафедральном соборе имени Стефана Пермского, начиная с вечера 24 июня. Собор будет открыт круглосуточно. Архимандрит Филипп (Филиппов), секретарь Сыктывкарской епархии, совершил одну из первых поминальных служб по усопшему архиепископу Питириму.

Непрерывно над гробом владыки читается Святое Евангелие, и совершается траурный перезвон колоколов. Храм открыт для прощания постоянно до момента захоронения. После этого богослужения будут проходить по обычному графику.

Епархия приглашает всех, кто хочет отдать дань памяти архипастырю.

Важная информация:

26 июня в 9:00 – заупокойная Божественная литургия

По желанию можно принести белые розы, которые были любимыми цветами владыки.

В ночные часы просят соблюдать тишину и благоговение.

Епархия обращается ко всем верующим с просьбой усиленно молиться об упокоении души новопреставленного архиепископа Питирима в эти дни скорби.

Напомним, что архиепископ Русской православной церкви, архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим ушел из жизни в возрасте 64 лет.