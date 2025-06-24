Осушение Беличьего парка в Сыктывкаре может погубить краснокнижного углозуба

Специалисты предупреждают о необходимости крайне бережного подхода к осушению Беличьего парка в столице Коми, поскольку там обитает редкий вид – сибирский углозуб, занесенный в Красную книгу.

Межведомственная комиссия, посетившая Беличий парк по поручению главы региона, изучала возможность осушения заболоченных участков. Ученые представили свои рекомендации по сохранению этих уникальных земноводных в публикации "Коми Гор".

В Республике Коми проходит западная граница ареала сибирского углозуба. Этот вид амфибий отличается особой уязвимостью: у него отсутствуют ядовитые железы, шипы и острые зубы. При этом он способен выдерживать экстремальные морозы до -40 градусов, впадать в состояние анабиоза на десятилетия, но погибает при температуре +27 градусов. Поэтому, по мнению ученых, осушение парка недопустимо, и даже очистка заболоченных мест требует предельной осторожности.

"Необходимо удалять лишь антропогенный мусор, уделяя особое внимание недопущению химического загрязнения, в частности, нефтепродуктами, так как кладка углозуба покрыта тончайшей пленкой, которая разрушается под воздействием химических веществ, приводя к гибели потомства", – подчеркнул Сергей Кочанов, научный сотрудник Института биологии КНЦ УрО РАН, кандидат биологических наук.

В экосистеме небольших водоемов углозуб играет ключевую роль, уничтожая насекомых, включая вредителей. В конце 70-х годов, до строительства улицы Морозова, существовала целая система водоемов, которые были осушены. Тогда ученые опасались, что сибирский углозуб исчез. Однако позже он был обнаружен в болотах парка, и с его развитием над тритонами вновь нависла угроза.

Для защиты углозубов ученые предлагают укрепить берега водоемов, подняв уровень грунта, и сохранить молодые деревья, чтобы их кроны создавали тень и снижали испарение. Также необходимо установить предупреждающие знаки с просьбой бережно относиться к этим территориям.

Биологи направили официальное письмо в Министерство природных ресурсов Республики Коми, выразив надежду на то, что осушение парка не станет последним испытанием для сибирского углозуба.