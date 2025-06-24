Группа компаний "Тайга" по итогам выставки ROSUPACK-2025 отмечена за креативное участие и оформление экспозици
- 16:08 24 июня
- Андрей Павлов
Выставочный стенд ООО «Тайга Групп» получил высокую оценку организаторов RosUpack-2025 и был отмечен дипломом «За креативное участие и оформление экспозиции».
Группа компаний лесной отрасли Тайга впервые приняла участие в выставке под новым брендом, представив экспертный опыт своих предприятий АО «СЛПК» и ОАО «Сыктывкар Тиссью Груп» в сфере производства упаковочных материалов.
Расположенный в самом сердце основного выставочного зала стенд группы компаний Тайга благодаря уникальному, яркому дизайну привлекал внимание многочисленных посетителей. На стенде продемонстрировали продукцию Сыктывкарского ЛПК: потребительские и тарные картоны, сухую товарную целлюлозу, бумаги для полиграфии, выпускаемые под зонтичным брендом Komi, а также новинку - белую крафт-бумагу. В настоящее время предприятие выпускает два вида этой продукции – гладкую и пухлую. Кроме того, посетители стенда могли познакомиться с брендами «Сыктывкар Тиссью Груп» Veiro и Veiro Professional.
– Наш стенд был оформлен в новом корпоративном стиле и эффектной цветовой гамме группы компаний Тайга, в которой соединились оттенки светло-голубых рек и лазурных озер, изумрудного мха и темно-зеленых вековых елей. На выставке RosUpack мы впервые официально представили логотип Тайги со значком в виде елочки, позаимствованным у герба Сыктывкара – столицы Республики Коми, где находятся все наши предприятия, - сказала директор по маркетингу «Тайга Групп» Елена Березина.