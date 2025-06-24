Группа компаний "Тайга" по итогам выставки ROSUPACK-2025 отмечена за креативное участие и оформление экспозици

Выставочный стенд ООО «Тайга Групп» получил высокую оценку организаторов RosUpack-2025 и был отмечен дипломом «За креативное участие и оформление экспозиции».



Группа компаний лесной отрасли Тайга впервые приняла участие в выставке под новым брендом, представив экспертный опыт своих предприятий АО «СЛПК» и ОАО «Сыктывкар Тиссью Груп» в сфере производства упаковочных материалов.

Расположенный в самом сердце основного выставочного зала стенд группы компаний Тайга благодаря уникальному, яркому дизайну привлекал внимание многочисленных посетителей. На стенде продемонстрировали продукцию Сыктывкарского ЛПК: потребительские и тарные картоны, сухую товарную целлюлозу, бумаги для полиграфии, выпускаемые под зонтичным брендом Komi, а также новинку - белую крафт-бумагу. В настоящее время предприятие выпускает два вида этой продукции – гладкую и пухлую. Кроме того, посетители стенда могли познакомиться с брендами «Сыктывкар Тиссью Груп» Veiro и Veiro Professional.