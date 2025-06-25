За что пассажиры поездов не любят 3 и 6 места при поездке на Юг: хоть в купе, хоть в плацкарте
- 03:07 25 июня
- Дмитрий Перцев
Лето в самом разгаре, а значит, многие стремятся к морю! Крым, Сочи, Геленджик – направления мечты. Из-за ограничений авиасообщения всё больше людей выбирают путешествие на поезде. Но если раньше вы летали самолётом, поездка по железной дороге может преподнести сюрпризы.
Сегодня я расскажу об одном важном моменте, который опытные железнодорожные туристы знают как свои пять пальцев, но который может стать неприятным открытием для тех, кто привык к комфорту авиаперелётов.
Речь пойдёт о 3-м и 6-м купе в вагоне, а в плацкарте – о местах с 9 по 12, с 21 по 24, 43, 44, 49 и 50. Часто можно услышать совет избегать этих мест, но всё не так однозначно. Давайте разберёмся, почему.
Почему 3-е и 6-е Купе – Не Самый Лучший Выбор?
Дело в том, что окна в этих купе являются аварийными выходами. Они не открываются, там нет форточек. В вагонах с кондиционером это не проблема. Более того, в современных вагонах с климат-контролем форточек может не быть вообще – это необходимо для герметичности и эффективной работы системы кондиционирования.
Кондиционер хорошо работает только при закрытых окнах. Поэтому, если в вагоне есть исправный кондиционер, место в 3-м или 6-м купе ничем не хуже других – главное, чтобы система работала исправно.
Но Есть Одно Огромное "НО"!
Если вы планируете поездку на юг в разгар сезона на "сезонном" поезде, номер которого начинается с:
- 151–298 (если поезд скорый)
- 451–598 (если поезд пассажирский)
То знайте: такие поезда часто формируются из тех вагонов, которые есть в наличии в депо. Это означает, что вагоны могут быть далеко не новыми и… без кондиционера!
В этом случае наличие форточек становится критически важным. Именно они обеспечивают хоть какую-то циркуляцию воздуха. И вот тогда 3-е и 6-е купе превращаются в настоящую "парилку", плохо проветриваемую и душную. В то время как другие пассажиры смогут открыть окно и насладиться свежим воздухом, вы будете обречены на духоту.
Как Узнать, Есть Ли в Вагоне Кондиционер?
При покупке билета онлайн (на сайте РЖД или у других операторов) обращайте внимание на значок "снежинка". Его наличие гарантирует, что в вагоне установлена система кондиционирования.
Если "снежинки" нет – будьте осторожны! В старом вагоне без кондиционера 3-е и 6-е купе могут доставить вам массу неудобств.
Какие Ещё Места Лучше Избегать?
Помимо 3-го и 6-го купе, не рекомендуются следующие места:
- 1-е купе: Расположено рядом с туалетом. Здесь может быть шумно и не всегда приятно пахнуть.
- Последнее купе: Находится у выхода. Постоянное движение пассажиров и проводников, хлопанье дверей, запахи – не лучший вариант для тех, кто хочет отдохнуть.
Вывод: Что Выбрать?
Если вагон с кондиционером – выбор купе не так важен, хотя от крайних мест всё же лучше воздержаться. Если кондиционера нет – отдавайте предпочтение купе с форточками. Это особенно важно в летнюю жару.
Перед покупкой билета обязательно проверяйте номер поезда и наличие кондиционера. Эта простая предосторожность поможет вам избежать дискомфорта в пути и насладиться поездкой к южному солнцу!
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