Попалась на хитрый трюк в "Пятерочке": как не повторить моих обидных ошибок — запомните раз и навсегда
- 17:01 24 июня
- Служба новостей
Вы тоже попались на уловку с мелкими цифрами в "Пятерочке" и переплатили? К сожалению, это распространенная практика. Крупные сети супермаркетов, пользуясь нашей спешкой и невнимательностью, применяют десятки уловок на ценниках. Особенно уязвимы пожилые люди и те, кто всегда торопится. Давайте разберем самые распространенные схемы и научимся защищать свои деньги!
Схема #1: "Цена за 100 грамм" = Дорогая покупка
Как работает:
Самые дорогие продукты, такие как крафтовые сыры, деликатесная колбаса, премиальные орехи и отборные томаты черри, выставляются с крупным, привлекательным ценником, например: "55 ₽".
Но! Практически микроскопическим шрифтом, в самом незаметном уголке, написано: "за 100 г".
Пример: На ценнике сыра красуется "199 ₽" (за 100 г). Если вы возьмете кусок весом 350 г, он обойдется вам в целых 696,50 ₽, а не в ожидаемые 199 ₽!
Новые трюки от магазинов:
- Специальные "акционные" зоны, где ВСЕ ценники указывают цену только за вес.
- Использование еле заметных цветов для указания единицы измерения (например, светло-серый шрифт на белом фоне).
- Хитрый микс: на одной полке товары с ценой за упаковку соседствуют с товарами с ценой за вес.
Схема #2: Акции с подвохом
Самые популярные уловки:
- "Скидка 50%!" – а внизу мелкими буквами: "при покупке 5 штук".
- "Суперцена с картой лояльности!" – а без карты цена взлетает на 30-60%.
- "Экономия до 70%!" – но огромная скидка действует только на 1-2 товара из сотни.
Реальный случай:
"Я взяла сок по ценнику "115 ₽". На кассе мне пробили 145 ₽! Оказалось, это акция "5=4", а я взяла только один пакет. Условия были написаны таким мелким шрифтом, что я просто не увидела!"
Схема #3: Скрытый недовес и обман с упаковкой
- Бутылка масла с надписью "1 литр" - на самом деле 900 мл.
- Коробка крупы "1 кг" - внутри всего 800 г, включая вес коробки.
- Огромный батон хлеба по цене "65 ₽" (за 100 г), при весе 450 г, стоит 292,50 ₽, хотя обычный батон можно купить за 40 ₽.
Почему нас так легко обмануть? Психология ценовых ловушек
- Эффект яркой цифры: Мы сразу видим крупную цифру "75", не обращая внимания на "за 100 г".
- Фактор времени: Очереди, дети, усталость - не дают сосредоточиться на деталях.
- Визуальный шум: Яркие наклейки "Выгодно!", "Только сегодня!" отвлекают от важных условий.
- Проблемы со зрением: Для пожилых людей мелкий шрифт становится непреодолимым барьером.
4 шага к защите: Инструкция для умного покупателя
1. Ищите единицу измерения!
Осмотрите ценник со всех сторон. Слова "за 100 г", "за кг" или "цена за штуку" должны быть видны отчетливо. Если не видите – требуйте объяснений у продавца.
2. Считайте реальную цену!
Увидели на ценнике "109 ₽"? Быстро умножьте:
- 109 ₽ x 2 = 218 ₽ за 200 г сыра.
- 109 ₽ x 10 = 1090 ₽ за килограмм. Сравните с другими предложениями!
3. Проверьте чек у кассы!
Сравните цены на мониторе кассы с тем, что вы ожидали заплатить.
Заметили разницу? Немедленно требуйте отмены покупки ДО оплаты!
4. Сохраняйте чек и фиксируйте нарушения!
- Сфотографируйте спорный ценник. Укажите дату!
- Фото с датой - ваше доказательство для Роспотребнадзора.
- Особенно важно фотографировать акции с условиями (например, "только при покупке 5 шт.").
Ваши права!
По статье 10 закона "О защите прав потребителей":
- Продавец обязан предоставлять полную и достоверную информацию о цене.
- Минимальный размер шрифта на ценнике определяется местными законами (обычно 3-5 мм).
- Нарушение прав потребителей влечет штраф до 500 000 ₽ (статья 14.8 КоАП).
Куда жаловаться?
- Запишите жалобу в Книгу жалоб и предложений (требуйте письменный ответ).
- Подайте жалобу в Роспотребнадзор через сайт или горячую линию.
- Обратитесь в прокуратуру, если нарушения массовые.
Вывод: Будьте бдительны и не верьте всему, что видите!
"Пятёрочка", "Магнит", "Перекресток" постоянно меняют дизайн ценников, испытывая наше внимание. Главное оружие против обмана:
- Всегда берите с собой очки для чтения.
- Используйте калькулятор в телефоне.
- Выработайте привычку тратить на ценник на 10 секунд больше.
Помните старую торговую мудрость: "Если цена кажется слишком хорошей, ищите подвох на ценнике!". Вооружившись знаниями, вы сможете защитить свой кошелек от обмана!
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