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Попалась на хитрый трюк в "Пятерочке": как не повторить моих обидных ошибок — запомните раз и навсегда

Попалась на хитрый трюк в "Пятерочке": как не повторить моих обидных ошибок — запомните раз и навсегдаФото из архива "ПроГорода"

Вы тоже попались на уловку с мелкими цифрами в "Пятерочке" и переплатили? К сожалению, это распространенная практика. Крупные сети супермаркетов, пользуясь нашей спешкой и невнимательностью, применяют десятки уловок на ценниках. Особенно уязвимы пожилые люди и те, кто всегда торопится. Давайте разберем самые распространенные схемы и научимся защищать свои деньги!

Схема #1: "Цена за 100 грамм" = Дорогая покупка

Как работает:

Самые дорогие продукты, такие как крафтовые сыры, деликатесная колбаса, премиальные орехи и отборные томаты черри, выставляются с крупным, привлекательным ценником, например: "55 ₽".

Но! Практически микроскопическим шрифтом, в самом незаметном уголке, написано: "за 100 г".

Пример: На ценнике сыра красуется "199 ₽" (за 100 г). Если вы возьмете кусок весом 350 г, он обойдется вам в целых 696,50 ₽, а не в ожидаемые 199 ₽!

Новые трюки от магазинов:

  • Специальные "акционные" зоны, где ВСЕ ценники указывают цену только за вес.
  • Использование еле заметных цветов для указания единицы измерения (например, светло-серый шрифт на белом фоне).
  • Хитрый микс: на одной полке товары с ценой за упаковку соседствуют с товарами с ценой за вес.

Схема #2: Акции с подвохом

Самые популярные уловки:

  • "Скидка 50%!" – а внизу мелкими буквами: "при покупке 5 штук".
  • "Суперцена с картой лояльности!" – а без карты цена взлетает на 30-60%.
  • "Экономия до 70%!" – но огромная скидка действует только на 1-2 товара из сотни.

Реальный случай:

"Я взяла сок по ценнику "115 ₽". На кассе мне пробили 145 ₽! Оказалось, это акция "5=4", а я взяла только один пакет. Условия были написаны таким мелким шрифтом, что я просто не увидела!"

Схема #3: Скрытый недовес и обман с упаковкой

  • Бутылка масла с надписью "1 литр" - на самом деле 900 мл.
  • Коробка крупы "1 кг" - внутри всего 800 г, включая вес коробки.
  • Огромный батон хлеба по цене "65 ₽" (за 100 г), при весе 450 г, стоит 292,50 ₽, хотя обычный батон можно купить за 40 ₽.

Почему нас так легко обмануть? Психология ценовых ловушек

  • Эффект яркой цифры: Мы сразу видим крупную цифру "75", не обращая внимания на "за 100 г".
  • Фактор времени: Очереди, дети, усталость - не дают сосредоточиться на деталях.
  • Визуальный шум: Яркие наклейки "Выгодно!", "Только сегодня!" отвлекают от важных условий.
  • Проблемы со зрением: Для пожилых людей мелкий шрифт становится непреодолимым барьером.

4 шага к защите: Инструкция для умного покупателя

1. Ищите единицу измерения!

Осмотрите ценник со всех сторон. Слова "за 100 г", "за кг" или "цена за штуку" должны быть видны отчетливо. Если не видите – требуйте объяснений у продавца.

2. Считайте реальную цену!

Увидели на ценнике "109 ₽"? Быстро умножьте:

  • 109 ₽ x 2 = 218 ₽ за 200 г сыра.
  • 109 ₽ x 10 = 1090 ₽ за килограмм. Сравните с другими предложениями!

3. Проверьте чек у кассы!

Сравните цены на мониторе кассы с тем, что вы ожидали заплатить.

Заметили разницу? Немедленно требуйте отмены покупки ДО оплаты!

4. Сохраняйте чек и фиксируйте нарушения!

  • Сфотографируйте спорный ценник. Укажите дату!
  • Фото с датой - ваше доказательство для Роспотребнадзора.
  • Особенно важно фотографировать акции с условиями (например, "только при покупке 5 шт.").

Ваши права!

По статье 10 закона "О защите прав потребителей":

  • Продавец обязан предоставлять полную и достоверную информацию о цене.
  • Минимальный размер шрифта на ценнике определяется местными законами (обычно 3-5 мм).
  • Нарушение прав потребителей влечет штраф до 500 000 ₽ (статья 14.8 КоАП).

Куда жаловаться?

  • Запишите жалобу в Книгу жалоб и предложений (требуйте письменный ответ).
  • Подайте жалобу в Роспотребнадзор через сайт или горячую линию.
  • Обратитесь в прокуратуру, если нарушения массовые.

Вывод: Будьте бдительны и не верьте всему, что видите!

"Пятёрочка", "Магнит", "Перекресток" постоянно меняют дизайн ценников, испытывая наше внимание. Главное оружие против обмана:

  • Всегда берите с собой очки для чтения.
  • Используйте калькулятор в телефоне.
  • Выработайте привычку тратить на ценник на 10 секунд больше.

Помните старую торговую мудрость: "Если цена кажется слишком хорошей, ищите подвох на ценнике!". Вооружившись знаниями, вы сможете защитить свой кошелек от обмана!

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